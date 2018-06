Libyas kystvakt sier de reddet rundt 80 afrikanske migranter etter at gummibåten de satt i forliste onsdag. 50 skal ha druknet. Foto: Libyan Coast Guard / AP / NTB scanpix

Over 200 migranter druknet i Middelhavet på to dager

NTB

Publisert: 22.06.18 08:38

Rundt 220 migranter skal ha druknet utenfor Libyas kyst på to dager. Dermed har minst 1.000 mennesker druknet i Middelhavet så langt i år.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier de er sjokkert over antallet drukninger og ber om at det settes inn tiltak for å forhindre flere tap av liv.

– UNHCR er fortvilet over det økende antallet flyktninger og migranter som mister livet på havet og ber om umiddelbare internasjonale tiltak for å styrke innsatsen blant aktører som bistår i redningsoperasjoner i Middelhavet.

Ifølge organisasjonen druknet til sammen rundt 220 migranter tirsdag og onsdag.

En trebåt forliste tirsdag utenfor kysten av Libya. Det er antatt at rundt hundre mennesker var om bord. Kun fem ble funnet i live, og reddet av den libyske kystvakten. Samme dag sank en gummibåt som hadde rundt 130 mennesker om bord. 60 ble reddet av lokale fiskere, som brakte dem tilbake til land.

Dagen etter skal 50 mennesker ha forsvunnet på havet etter et tredje forlis på to dager, ifølge overlevende.

Tallet på migranter og flyktninger som har tatt seg til Europa via Middelhavet, er så langt i år halvert sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge FNs organisasjon for migrasjon (IOM).

Fra januar til midten av juni i år kom om lag 40.000 mennesker sjøveien til Europa, mot over 80.000 i samme periode i fjor, ifølge IOM. På samme tid i fjor var det registrert om lag 2.000 drukninger.