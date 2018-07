VALG-SEIER? Venstreorienterte Andrés Manuel López Obrador leder partiet Morena, og ligger an til å bli Mexicos neste president. Han viste tommelen opp da han avla sin stemme i Mexico by søndag. Foto: AP

López Obradors utfordrere erkjenner valgnederlag i Mexico

Publisert: 02.07.18 04:55

Begge kandidatene som kunne hindre forhåndsfavoritt Andrés Manuel López Obrador fra seier i Mexico, har erkjent nederlag i søndagens valg.

López Obrador blir derfor etter alt å dømme Mexicos nye president. Valgdagsmålingene viser stor avstand ned til Ricardo Anaya fra høyrepartiet PAN og José Antonio Meade fra det nåværende regjeringspartiet PRI.

De siste stemmelokalene i Mexico stengte klokken 3 natt til mandag norsk tid, men ingen offisielle resultater er offentliggjort.

López Obrador leder venstrepartiet Morena og har to ganger tidligere stilt som presidentkandidat uten å lykkes. Årets valgkamp har imidlertid vært en helt annen for 64-åringen, som har ledet klart på meningsmålingene fram til valget.

Lover forvandling

Ifølge valgdagsmålingene får López Obrador mellom 40 og 60 prosent av stemmene. Det er betydelig mer enn nærmeste konkurrent Anaya og mer enn nok til å vinne valget.

I målingen til avisen El Financiero får ikke Meade og hans regjeringsparti mer enn 18 prosent av stemmene.

López Obrador har lovet en total forvandling i Mexico, blant annet med økte studiestipender og lærlingplasser til ungdom og høyere pensjon for de eldre. Motstanderne hans er bekymret for at en mer statsstyrt økonomi skal sette Mexico tilbake mange tiår.

Kvinnelig borgermester

Målingene viser også at Mexico by har valgt López Obradors partifelle Claudia Sheinbaum som den første kvinnelige borgermesteren i landets hovedstad.

I tillegg til ny president skal mexicanerne velge 128 representanter i Senatet for seks år og 500 medlemmer av Representantenes hus for tre år.

Også representanter i 31 delstatsforsamlinger, flere guvernører og nærmere 1.600 borgermestre skal velges.