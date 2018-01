PÅ VEI INN: Opprøreren Mohamad Atareb sendte dette bilde av seg og andre krigere idet operasjonen mot Afrin startet. Foto: Mohamad Atareb

Mohamad har kriget mot Assad og IS. Nå kriger han for Tyrkia - mot USA-støttede kurdere

Publisert: 25.01.18 10:37

Forvirret? 21-åringen er eksempelet på hvor komplisert og umulig den syriske krigen nå er.

Tirsdag kveld kom en ny melding til VG fra den syriske opprørskrigeren Mohamad Atareb.

– I dag klarte vi å frigjøre en høy fjelltopp fra YPG-militsen, etter mer enn åtte timers kamper. En soldat i vår brigade ble drept.

Han fortsetter:

– Det var veldig vanskelig, og vi ventet på forsyninger i 24 timer i regnet, klærne våre var klissvåte og været var kaldt. Men vi kjemper mot YPG-militsens urettferdighet og må fortsette vår marsj.

I det blodige kaoset Syria-krigen har utviklet seg til å bli, hva kan en ung manns historie si om verdens verste nåværende krig?

VG har hatt kontakt med opprørskrigeren i om lag to år. Han er fra landsbyen Atareb, vest for Aleppo i nordlige Syria, og var som tenåring student, før opprøret startet.

Som tusenvis av unge menn i Syria i 2011 og 2012, sluttet han seg til den væpnede kampen mot regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Kampene gikk ikke veien for den sunnidominerte opprørsgruppen «Den frie syriske hær» (FSA), som Atareb var en del av.

Fakta Storpolitiske konsekvenser av Afrin-konflikten Tyrkia, med støtte fra syriske opprørere, angriper den kurdisk-dominerte YPG-militsen, for å drive dem ut av området.

YPG, som har vært den mest effektive militære gruppen i kampen mot IS, er væpnet, trent og støttet av Tyrkias NATO-allierte, USA.

EUs utenrikssjef sier hun er «ekstremt bekymret» over Tyrkias fremferd mot den kurdiske YPG-militsen.

Russland anklager USA for å nøre opp under kurdisk separatisme i Syria og har foreløpig stilt seg avventende til den tyrkiske offensiven.

Med hjelp fra russiske flyangrep og sjiadominerte bakkestyrker fra Libanon og Iran, besto regimet han kjempet mot. Nå er Assads hær og dens allierte sterkere enn på noe annet tidspunkt i krigen.

Atareb rettet for to år siden fokuset mot ekstremistene i terrorgruppen IS.

I videoklipp han sendte til VG i 2016 viste han frem kampene han deltok i:

Noe Atareb sa til VG den gang, var et hint om hva som skulle komme:

– Vårt fokus som syriske opprørere er å bekjempe og fjerne IS, men det er også tydelig at den tyrkiske hæren har som mål å knuse kurdernes drøm om en samlet kurdisk region nord i Syria.

Fredag i forrige uke skrev Atareb:

– Jeg er i Tyrkia og venter på å rykke inn i Syria for å angripe Afrin.

Lørdag startet tyrkiske bakkestyrker kampene mot YPG i Afrin. Atareb rykket inn sammen med tyrkerne i spesialstyrkene til 9. brigade i opprørsgruppen FSA.

Tirsdag publiserte VG et større intervju med lederen for YPGs forsvar i Afrin. Bahjat Abdo uttrykte sitt sinne mot Tyrkia og opprørerne som hjelper NATO-landet i konflikten. Målet med den artikkelen, og denne er å presentere synet til krigere på begge sider av den komplekse konflikten.

Atareb har ingen betenkeligheter med å gå etter kurderne med vold:

– Målet er å fjerne terroristene i YPG og PKK og ta kontroll over 30 landsbyer, slik at interne flyktninger kan flytte tilbake til hjemmene sine.

– Du startet med å krige mot Assad. Mener du at kurderne er like ille?

– På samme måte som Assad har de fordrevet sivile, okkupert deres landsbyer og drept barn i granatangrep.

Han sier han tror operasjonen i Afrin vil ta minst 50 dager og sier at fordi Tyrkia ser på YPG som en potensiell fare for landet, vil han hjelpe dem i kampen.

– Vi har samme fiende, sier han.

Da VG påpeker at han har vært i krig siden tenårene, og spør om han er redd, svarer han raskt:

– Jeg er ikke redd, jeg elsker å kjempe for mitt folks frihet.

– Men er du ikke lei krig?

– Jeg har ikke sett familien min på to år nå. Jeg er veldig sliten.