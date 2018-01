OL-lege dømt til 175 års fengsel

Publisert: 24.01.18 18:37

UTENRIKS 2018-01-24T17:37:47Z

Den tidligere legen for det amerikanske OL-laget i turn, Larry Nassar, ble idag dømt til 175 år i fengsel for overgrep mot 168 ofre. Nå ber ofrene om at de som overhørte varslene deres, holdes ansvarlige.

– Jeg tror på overleverne, sa dommer Rosemarie Aquilina under opplesningen av dommen idag, mot den tidligere OL-legen Larry Nassar.

Han ble dømt til 175 år for overgrepene.

– Du fortjener ikke å gå ut av fengselet noen gang. Jeg har akkurat signert din dødsstraff, sa dommeren.

Denne uken har han stått tiltalt i rettssalen i Lansing, Michigan, for overgrep mot kvinnelige atleter på det amerikanske turnlaget. Han var anklaget for å ha forgrepet seg på ikke mindre enn nærmere 170 ofre. Et flertall av dem skal ha vært mindreårige da overgrepene skjedde - ofte i forbindelse med medisinske undersøkelser.

Det var en opprørt dommer som leste opp dommen i Michigan i dag.

– Du er skyldig, er du ikke? Er du skyldig, sir? sa hun til Nassar.

– Jeg har sagt min mening, svarte Nassar kort mens han stod. Han har sagt seg uskyldig.

Larry Nassar har skrevet brev til domstolen, og dommeren leste opp deler av det idag.

«Alt jeg ville var å minimere stress», skrev han blant annet.

– Det var ikke behandling det du gjorde. Du gjorde det for din egen lyst og kontroll. Brevet ditt viser at du ennå ikke har noen forståelse av hva du gjorde.Jeg ville ikke ha latt deg behandle hundene mine, sa dommeren.

Varslet allerede i 1994

Gullvinneren Aly Raisman (23) er en av dem som i løpet av den siste uken har fortalt om overgrepene fra Nassar. Hun har tidligere beskrevet Nassar som «et monster».

Landslaget skal ha blitt varslet om legens oppførsel allerede i 1994. Som mange andre varslersaker ble heller ikke denne tatt på alvor den første gangen. Aly Raisman sa under rettssaken at hun ønsket å finne de ansvarlige som avviste de første varslene.

– Jeg vil understreke behovet for å undersøke hvordan dette skjedde, så vi kan holde de som lot dette skje, anvsvarlig, sa OL-medaljisten.

De 140 turnerne som Larry Nassar er anklaget for å ha forgrepet seg på, er bare en liten del av de mange turnerne i USA som har fortalt om overgrep. For halvannet år siden fortalte 368 turnere til avisene Indianapolis Star og USA Today at de hadde opplevd overgrep.

Avisene kunne vise til at 12 varsler om overgrep ikke var blitt fulgt opp av turnorganisasjonen USA Gymnastics.