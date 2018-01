FALSK ALARM: Denne beskjeden møtte hawaiis innbyggere etter neste 40 minutter med fullt kaos. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Morgenvakt sto bak falskt rakett-varsel

Publisert: 30.01.18 20:11

En overivrig morgenvakt sto bak det falske rakett-varslet som ble sendt ut til Hawaiis innbyggere 13. januar.

13. januar fikk innbyggerne på Hawaii melding om at et ballistisk missilangrep var på vei mot øya.

«BALLISTISK MISSIL PÅ VEI MOT HAWAII . SØK DEKNING UMIDDELBART. DETTE ER INGEN ØVELSE» het det i meldingen.

Push-varslet skapte full forvirring og panikk på øya.

Nå viser det seg at det var en uaktsom nattevakt ved nødsentralen på Hawaii som satte i gang rekken med misforståelser. Han bestemte seg for å sette morgenskiftet på prøve med en spontan øvelse.

Han glemte midlertidig å poengtere overfor administrativ leder for morgenskiftet at øvelsen gjaldt dem. Lederen trodde øvelsen skulle gjennomføres av nattskiftet før vaktskiftet, og informerte dermed ikke morgenvaktene om øvelsen, ifølge Washington Post.

I meldingen fra nattevakten sto det tydelig «tren, tren, tren», men ved en feiltagelse hadde setningen «dette er ikke en øvelse» blitt med i meldingen.

Historie med å mistolke øvelser

Til slutt endte meldingen hos en morgenvakt som tolket varslet i verste mening, og deretter sendte ut en push-melding til alle innbyggerne på Hawaii. Det førte til fullt kaos som varte i 38 minutter før meldingen ble bekreftet som falskt varsel.

På en pressekonferanse tirsdag kommer det frem at dette ikke var første gangen den ansatte som sendte ut varselet hadde forvekslet øvelse og virkelighet.

– Den ansatte har en historie der han tidligere har mistolket øvelser med virkelige hendelser, sier Bruce Oliviera, som har gransket hendelsen og utarbeidet en rapport.

Etter å ha sendt ut meldingen skal morgenvakten ha «frosset til», og en annen ansatt måtte ta over jobben med å rydde opp i feilen.

Den aktuelle personen, som hadde vært ansatt i ti år, fikk sparken fredag.

I tillegg er én person suspendert uten lønn, mens en tredje har valgt å gå.

Hawaiis guvernør David Ige sier på pressekonferansen at etterforskningen av hendelsen allerede har ført til at de har identifisert endringer som vil sørge for at hendelsen aldri vil gjenta seg.

– Det som skjedde 13. januar skal aldri skje igjen, sier Ige og legger til at de nå jobber med å gjenvinne innbyggernes tillit.

Øker beredskapen

Økende spenninger mellom Nord-Korea og USA, inkludert trusler fra begge landene om at de kan komme til å bruke atomvåpen mot hverandre, har ført til en økt tilstand av beredskap på Hawaii.

Myndighetene på Hawaii har jobbet med et push-system som skal kunne varsle alle innbyggerne på øya via mobiltelefonen hvis en reel trussel skulle oppstå.

En kombinasjon av menneskelig feil og dårlige forholdsregler førte til at arbeideren forsettlig sendte varselmeldingen, som førte til stor utbredt forvirring og frykt i 38 minutter, opplyser general Oliviera i sin rapport etter hendelsen tirsdag.

– Protokollene var ikke på plass, og det ga rom for mye misforståelse, sier Oliviera.