UAVKLART SITUASJON: Afghanske soldater nær åstedet for angrepet, som skjedde i 9-tiden lokal tid onsdag. Situasjonen er uavklart. Foto: Noorullah Shirzada / AFP

Angrep mot Redd Barna-kontor i Afghanistan – minst elleve skadet

Publisert: 24.01.18 06:52

Væpnede menn har tatt seg inn i et Redd Barna-kontor i byen Jalalabad i Afghanistan etter først å ha detonert en bombe utenfor kontoret.

En selvmordsbomber utløste eksplosivene fra en bil nær inngangen til Save the Childrens ( Redd Barnas ) kontor i byen rundt klokken 9.10 lokal tid, sier talsmann for myndighetene i Nangarhar-provinsen, Attaullah Khogyani, ifølge The Guardian .

– En gruppe væpnede menn tok seg deretter inn i bygningen. Så langt er elleve skadet og sendt til sykehus, sier talsmannen.

Helsepersonell bekrefter at minst elleve personer er skadet, men det er ikke kjent hvorvidt disse har tilknytning til Redd Barna eller om de var forbipasserende, melder afghanske Tolo News .

Det pågår kamper mellom opprørere og sikkerhetsstyrker på stedet. Ansatte i organisasjonen antas å være sperret inne i bygningen, og slektninger har samlet seg utenfor kontoret i påvente av nyheter om sine kjære.

Ved 8.30-tiden norsk tid melder Tolo News på Twitter at to av opprørerne er drept i det pågående angrepet. Det opplyser sikkerhetsstyrker. Det ble tidligere antatt at fire angripere befant seg i bygningen.

Ifølge en Redd Barna-ansatt i Jalalabad jobber det rundt 100 personer ved kontoret som er under angrep, men det er ikke kjent hvor mange av dem som befant seg i bygningen da angriperne slo til.

– Jeg hører skyting inne fra Redd Barnas anlegg, forteller et øyenvitne.

Hoppet ut av vindu

Et større område rundt bygningen er sperret av, ifølge Tolo News.

Øyenvitner forteller ifølge TV-kanalen at barn på en skole i nærheten løp fra området da kampene startet.

Mohammad Amin befant seg i en sykeseng i bygningen da han hørte et stort smell.

– Vi løp for å komme oss i sikkerhet, og jeg så en væpnet mann avfyre en rakettdrevet granat mot hovedporten. Jeg hoppet ut av et vindu, forteller han til AFP.

Redd Barna: Jobber med å få oversikt

Det er ikke kjent om det var utenlandske statsborgere i bygningen da angriperne slo til, men ingen ansatte fra hjelpeorganisasjonens norske avdeling befinner seg der, opplyser kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

– Det er ingen nordmenn i dette området. Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, sier Hegna til NTB.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og IS er aktive i den østlige Nangarhar-provinsen, hvor Jalalabad er administrasjonssenter. Ifølge Tolo News tar imidlertid Taliban avstand fra angrepet og skriver i en Twitter-melding at de ikke er involvert.

Angrepet skjer fire dager etter angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul hvor rundt 20 mennesker ble drept, de fleste av dem utlendinger. Den norske forskeren Arne Strand var på hotellet da angrepet startet og ble skadet. Ifølge afghanske myndigheter sto Taliban bak angrepet.