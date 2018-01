PROTESTER: Iranske studenter i sammenstøt med politiet 30 desember ved Universitetet i Teheran. Foto: STR / AFP

Iran-protestene: Hevder demonstrant (22) begikk selvmord i fengsel

Publisert: 08.01.18 20:02

En mann som ble fengslet etter å ha tatt del i demonstrasjonene i Iran er død. Iranske myndigheter hevder 22-åringen tok sitt eget liv i fengsel.

Det opplyser det iranske parlamentsmedlemmet Tayebeh Siavoshi, melder BBC . Ifølge myndighetene i landet skal hendelsen ha skjedd i Evin-fengselet i hovedstaden Teheran.

Menneskerettighetsorganisasjonen Center for Human Rights in Iran som holder til i USA bekrefter også opplysningene overfor VG.

– Vi vet foreløpig ikke noe som helst om bakgrunnen for hvorfor han døde, annet enn det myndighetene selv har opplyst. Det er uansett utrolig trist. Vi vil jobbe videre med å prøve å finne ut av hva som har skjedd, sier assisterende direktør i organisasjonen, Hadi Ghaemi.

Overfylte fengsler

Ghaemi forteller om elendige forhold i iranske fengsler der fangene blir forsømt.

– Fengslene er i utgangspunktet overfylte, det er mangel på medisiner og dårlig helsetilbud. Du kan tenke deg hvordan det er nå når over 1000 mennesker har blitt arrestert, sier han.

Bortsett fra 22-åringen som nå har mistet livet, har minst 22 personer blitt drept under demonstrasjonene som startet 28 desember . Det anslås samtidig at mellom 1000 og 1800 personer er blitt pågrepet i løpet av protestene.

– Ikke første gang

Leder for Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam sier også at deres organisasjon er svært bekymret for de arresterte i Iran.

– Det er ikke første gang at det kommer opplysninger om at noen har begått selvmord i fengsel. Vi har sett tilfeller der en fange er frisk den ene dagen, og den neste dagen har familien fått beskjed om at deres familiemedlem har begått selvmord:

– Vi vet ikke hva som har skjedd nå, men det er ingen tvil om at forholdene i iranske fengsler er kritikkverdige. Det siste dødsfallet viser uansett at det er behov for en FN-utsending som kan granske forholdene, sier han.

Hevder protestene er over

Regimekritiske protester har de siste dagene blitt erstattet med regimevennlige markeringer flere steder i landet. Søndag hevdet samtidig Irans revolusjonsgarde at protestene i landet er over, og 70 pågrepne demonstranter ble løslatt, ifølge iranske medier.

Det skjedde få timer etter at nasjonalforsamlingen holdt et møte bak lukkede dører der ett av temaene skal ha vært behandlingen av de mange som er pågrepet under protestene.

Det var den mest reformvennlige fløyen i nasjonalforsamlingen som hadde bedt om møtet, der flere iranske sikkerhetstopper deltok, skriver NTB.

