Voldsomme protester etter at Zainab ble drept i Pakistan

Lille Zainab ble funnet voldtatt og drept på en søppelplass tirsdag. Hendelsen har utløst voldsomme protester i Pakistan.

Zainab Ansari var på vei til koranskole i Kasur i den østlige Punjab-provinsen da hun forsvant 4. januar.

Tirsdag ble hun funnet drept på en søppelplass. Obduksjonen har vist at jenta, som skal ha vært mellom 6 og 8 år gammel, ble kvalt. Det opplyser legen som undersøkte henne, Quratulain Atique, til CNN. Undersøkelsene tyder også på at hun ble voldtatt og mishandlet.

Jentas foreldre var på pilegrimsreise i Saudi-Arabia da drapet skjedde. 5. januar meldte Zainabs onkel henne savnet.

Familien hevder ifølge BBC at politiet ikke gjorde noe etter at Zainab ble meldt savnet, og at det var familien som kartla Zainabs bevegelser før hun forsvant.

– Hvis politiet hadde handlet umiddelbart, ville den skyldige blitt tatt, sier Zainabs far til en lokal tv-kanal.

Drapet på Zainab er det siste i rekken av flere lignende hendelser. Ifølge BBC har det de siste to årene vært tolv lignende drap. Jenter på samme alder har blitt bortført, for så å bli funnet igjen, drept og tilsynelatende utsatt for seksuelle overgrep.

Politiet sier at lignende hendelser som drapet på Zainab finner sted i Kasur omtrent hver måned. Så sent som i desember forsvant en ni år gammel jente fra sentrum av byen. Hun klarte å rømme og komme seg hjem, men er traumatisert av hendelsen.

Dette har ført til flere protester i byen Kasur. Demonstrantene mener byens myndigheter gjør for lite for å hindre kidnappinger, voldtekter og drap. Ifølge CNN ble to demonstranter også drept som følge av protestene, da politiet skjøt mot en folkemengde som forsøkte å storme politiets hovedkvarter i Kasur.

Også i sosiale medier er det mange som reagerer. Fredsprisvinner Malala Yousafzai er blant dem.

– Knust over å høre om Zainab - et syv år gammelt barn mishandlet og brutalt drept i Kasur, Pakistan . Dette må stoppe. Myndighetene må handle. #rettferdighetforZainab, skriver fredsprisvinneren på Twitter.

