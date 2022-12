TAPTE MINNER: Amineh Qaraee, som toåring, sammen med faren Mehdi.

Faren ble henrettet - nå frykter hun en ny massakre

Da Amineh Qaraee (42) var åtte år ble faren henrettet og dumpet i en massegrav om natten, sammen med tusenvis av andre. 34 år senere har det samme regimet i høst arrestert 18.000 iranere – og startet henrettelsene.

– Jeg føler at jeg brenner. Jeg er så nervøs. Jeg frykter at en ny massakre er på trappene, sier hun i dette intervjuet med VG.

Mens 488 demonstranter er drept av regimets menn under demonstrasjonene i Iran i høst, mens 18.000 er arrestert, og mens domstolene har begynt å dømme demonstranter til døden, tenker Amineh med skrekk tilbake på øyeblikket som har definert livet hennes:

Det var sent i juli 1988, og Amineh, som da var åtte, var med moren til fengselet der faren, Mehdi (34), ble holdt i den iranske byen Mashhad.

To år tidligere hadde han blitt pågrepet og fengslet for å ha snakket på telefon med en politisk opposisjonell som befant seg i utlandet.

ENDTE I NORGE: Amineh endte i Norge med moren og broren etter de flyktet etter 2009.

Hver uke siden det, hadde Amineh og moren vært på fengselsbesøk, men denne julidagen i 1988 slapp de ikke inn.

Vakten sa at fengselet var stengt for familiemedlemmer.

Dagene og ukene gikk uten at familien hørte noe, men så, etter tre måneder, fikk bestemoren en telefon:

«Vi har henrettet din sønn.»

ET LIV I OPPOSISJON: Både moren og faren til Amineh var i fengsel flere ganger for sin politiske aktivitet gjennom 80-tallet. Dette bildet er tatt da hun var syv måneder.

Familien fikk ikke vite hvordan det hadde skjedd, når det hadde skjedd eller hvor kroppen befant seg.

De fikk med tiden høre et rykte om at en lastebil hadde kommet til en gravplass i Mashhad om natten, og dumpet svært mange kropper der.

Siden gikk de dit for å minnes familiefaren.

ANONYM MASSEGRAV: Her i byen Mashhad ble kroppen til Mehdi Qaraee, med all sannsynlighet, dumpet sammen med et stort antall andre.

Minst 5000 koordinerte drap – samtidig

Det familien ikke visste den høsten, var at Mehdi Qaraee bare var et av mange ofre for en av Irans verste massakre.

Mellom slutten av juli og starten av september 1988 forsvant plutselig tusenvis av politiske aktivister, som ble holdt i iranske fengsler. Familiene kunne ikke nå dem og myndighetene hadde ingen informasjon.

Mange av dem var unge, i flere tilfeller bare tenåringer. De var i stor grad arrestert for deres politiske meninger eller politisk aktivitet i opposisjon til iranske regimet.

En majoritet av de drepte tilhørte to grupper: De aller fleste var medlemmer av partiet Folkets Mujahedin, en kontroversiell gruppe som ønsket å avsette regimet, men også medlemmer av venstreopposisjonen i Teheran.

Ifølge Amnesty International ble minst 5000 iranske politiske fanger drept på samme tid – uten noen forvarsel til familiene. De ble i hemmelighet dumpet i umarkerte massegraver om natten.

Ifølge Amnesty var henrettelsene koordinerte, og fant sted i fengsler over hele Iran, for å eliminere all politisk motstand.

OFRE: 800 portretter av ofre for massehenrettelsene i 1988, her plasser ut i Paris i 2019.

Var «Slakteren i Teheran» – nå er han president

De ble utført slik:

2. juli 1988 skrev Den iranske republikkens leder ayatolla Khomeini under på en hemmelig Fatwa, en religiøs ordre, som beordrer henrettelse av alle fanger som «støttet en ulovlig opposisjonell gruppe».

Deretter ble politiske fanger samlet og ført foran såkalte offisielle «dødskommisjoner».

Der ble de stilt en rekke religiøse og politiske spørsmål:

Hva de svarte, kunne avgjøre om fangene fikk leve eller ikke, men i de aller fleste tilfellene var svarene ifølge Dødskomminsjonen definert som «feil».

De aller fleste ble kort tid etterpå enten hengt eller skutt.

Ett av fire medlemmer av Dødskommisjonen i Irans hovedstad Teheran var Embrahim Raisi. Han fikk tilnavnet «Slakteren i Teheran» som følge av hans rolle i massehenrettelsene. Nå er Raisi president i Iran, og står i front for den brutale volden mot landets demonstranter.

Iran nåværende president var sentral i massehenrettelsene i 1988.

Får flashback

I Norge sitter iranske Amineh Qaraee og følger nyhetene 24 timer i døgnet.

Etter 2009, da et annet folkeopprør mot det iranske regimet pågikk, måtte familien flykte i frykt for forfølgelse. De endte opp i Norge.

Nå som regimet har begynt å henrette demonstranter, har det gjort henne dypt bekymret.

– For meg er dette som et flashback. Jeg har opplevd dette på nært hold før. Jeg vet hvordan det er for familiene til de fengslede, å ikke få nyheter, å ikke få komme på besøk. For familiene er dette tortur.

Som eksempel forteller Amineh om bestemorens reaksjon, etter henrettelsen. Hun nekter å gi opp håpet om at sønnen kanskje, på en eller annen måte, fortsatt er i live.

Hun har, ifølge Amineh, sovet rett innenfor inngangsdøren til hjemmet i Iran, hver eneste natt siden høsten 1988.

– Hun sier til oss at hvis faren min noen gang kommer hjem igjen, så skal hun være den første han møter. Hun har sovet der i 34 år. Er ikke det tortur?

PREGET LIVET: Amineh Qaraee (42) har levd med konsekvensene av farens henrettelse.

Mener verden må ta grep

Amineh er så sint og redd over at regimets voldsbruk fortsetter uten nåde.

Hun er redd for at regimet igjen skal utføre massehenrettelser av de fengslede demonstrantene, slik som i 1988.

– De har gjort det før, og kan gjøre det igjen, sier hun.

Amineh mener hva regimet kommer til å foreta seg, vil avhenge av hvordan omverden nå reagerer.

– Vi vil ikke at andre land skal komme å redde oss, men verden må anerkjenne det iranske folkets rett til å forsvare seg mot regimet. De har angrepet folket i 43 år. Hvor lenge må folk være avvæpnet og fredelige, og bli drept av regimets kuler?

Den iranske 42-åringen mener det internasjonale samfunnet nå må ta grep:

Betingelser for handel med Iran må være at politiske fanger løslates og at henrettelser opphører.

At regimets fremste beskytter, Den Iranske revolusjonsgarden og etterretningstjenesten, svartelistes internasjonalt.

Amineh avslutter:

– Regimet i Iran har ødelagte vårt liv. Jeg har aldri vært i ro. Jeg har vært i Norge i elleve år, men hjertet mitt er fortsatt i Iran. Hver dag ser på nyheter, om drapene og henrettelsene, sier hun og legger til:

– Hvordan kan vi få fred?