ANKLAGET: Den britiske kringkasteren tar den mannlige programlederen av lufta etter anklagene.

BBC-programleder tatt av lufta etter anklager om kjøp av seksuelle bilder

En mannlig BBC-programleder er anklaget for å ha betalte en tenåring 477.481 kroner for seksuelle bilder, melder kringkasteren selv.

Ifølge anklagene skal tenåringen ha vært 17 år da den ikke navngitte programlederen først begynte å kjøpe seksuelle bilder.

BBC sier i en uttalelse at de tar saken på alvor.

– Det er kompliserte omstendigheter som er i stadig endring, og BBC jobber så raskt som mulig med å etablere fakta for å få et grunnlag for hvilke steg som skal tas videre, skriver BBC.

De skriver videre at det er viktig at saken håndteres rettferdig og med varsomhet.

– BBC ble først klare over en klage i mai. Nye anklager av en annen karakter ble fremmet overfor oss på torsdag. I tillegg til våre egne undersøkelser har vi også vært i kontakt med utenforstående etater, i tråd med vårt regelverk, heter det i uttalelsen.

BBC-direktør kalles inn

BBC meldte også tidligere søndag at Storbritannias kulturminister Lucy Frazer har kalt BBC-direktøren inn på teppet på grunn av anklagene.

I en uttalelse kaller kulturdepartementet anklagene «dypt forstyrrende», skriver de.

Britiske medier har omtalt at BBC skal ha startet undersøkelser, etter at det kom frem anklager i mediene om at en ikke navngitt programleder skal ha betalt en narkotikaavhengig tenåring for seksuelle bilder.

Det spekuleres flere steder i hvem programlederen kan være, og flere har gått ut og avkreftet at det er dem. Fotballprofil- og kommentator Gary Lineker skriver blant annet på Twitter: «Hate to dissapoint the haters but it's not me».