SMØRBLID: Statsminister Ulf Kristersson tok med kaffen ut i sommervarmen i Vilnius tirsdag morgen.

Snart er han Nato-medlem: − En bra dag for Sverige

VILNIUS (VG) Tyrkia får F-16 fly og økt fokus på terrorisme fra Nato. Sverige får endelig sitt etterlengtede Nato-medlemskap. Om kort tid ventes det endelige grønne lyset fra parlamentet i Tyrkia.

Kortversjonen Tyrkia sier ja til Sveriges medlemskap i Nato etter en prosess hvor også andre Nato-land har bidratt.

Avtalen er sett på som en stor suksess for Stoltenberg og kalles "historisk" av Biden.

Som en del av avtalen skal NATO utnevne en egen koordinator for antiterrorarbeid.

Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre har Tyrkia oppnådd større forståelse blant Nato-landene for sine særskilte sikkerhetsbehov. Vis mer

Grytidlig tirsdag morgen tok Sveriges statsminister Ulf Kristersson en morgenkaffe i solen, utenfor sitt hotell i Vilnius, og før Nato-toppmøtet.

– Dette er en bra dag for Sverige, sa den smilende svenske statsministeren.

– Dette har vi jobbet hardt og lenge for, la han til.

Tirsdag kveld hadde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sluttet avtalen med Tyrkia og Sverige, som fjernet Sverige-dilemmaet fra Nato-toppmøtets agenda.

Gjennom 12 måneder har det vært utallige møter for å lukke denne saken. Men støynivået har også vært høyt, med koranbrenninger i Sverige og stadig større irritasjon over dette i Ankara.

MØTESTART: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble tirsdag ønsket velkommen til Nato-toppmøtet av generalsekretær Jens Stoltenberg.

Avtalen regnes som enda en suksess for den norske generalsekretæren, som for en uke siden takket ja til å lede alliansen inn i sitt tiende år.

USAs president Joe Biden gjentok dette poenget da han kom til toppmøtet tirsdag: Han takket Stoltenberg personlig for at Finland og Sverige kan bli medlemmer i Nato, og kalte utvidelsen for historisk.

HISTORISK: Jens Stoltenberg har ønsket USAs president Joe Biden velkommen til toppmøtet i Vilnius.

Andre land bidro

VG har vært i kontakt med en rekke kilder for å finne svaret på hva som vippet saken i Sveriges favør, og hva som endelig førte til at president Recep Tayyip Erdogan signerte på en ny avtale med Nato og Sverige sent mandag kveld.

De siste månedene har også andre land deltatt i arbeidet.

USA har tirsdag bekreftet at Biden-administrasjon vil jobbe sammen med Kongressen for at Tyrkia får kjøpe F-16 fly. Avgjørelsen blant USAs folkevalgte har stått på vent i irritasjon over at Tyrkia ikke ville slippe Sverige inn i Nato.

Også Canada har bidratt med en fersk avtale om å la Tyrkia få kjøpe droner.

Stoltenberg bekreftet tirsdag morgen at F-16 leveranse til Tyrkia var en del av forståelsen som lå bak Tyrkias endelige ja til Sverige.

Ta Tyrkia på alvor

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerte sin svenske kollega Kristersson utenfor deres felles hotell i Vilnius, da avtalen endelig var klar.

Støre fulgte forhandlingene tett mandag kveld. Han sier at mye har handlet om å ta Tyrkias spesielle sikkerhetssituasjon på alvor:

– Sikkerhetssituasjonen rundt Middelhavet og Svartehavet er helt ulik fra nordområdene og Østersjøen. I en tett allianse som Nato må vi forstå hverandres behov. Tyrkia er det landet i Nato som er mest utsatt for terrorangrep. Å få anerkjennelse for det, har hatt en viktig psykologisk effekt, sier Støre til VG.

En del av avtalen er at Stoltenberg om kort tid vil utnevne en egen koordinator for kontra terror-arbeidet på høyt nivå i Nato.

Avtaleutkast

Generalsekretærens stabssjef i Nato, Stian Jenssen, har helt siden toppmøtet i Madrid for ett år siden jobbet aktivt med å få Tyrkia til å slippe Sverige og Finland inn i alliansen.

Finlands søknad ble godkjent i april. Men president Recep Tayyip Erdogans innsigelser mot Sverige fortsatte, helt fram til presidentflyet tok av i retning Vilnius mandag.

VELKOMMEN TIL SVERIGE: Jens Stoltenberg presenterte den historiske avtalen mellom Tyrkia og Sverige mandag kveld.

Da Erdogan, Kristersson og Stoltenberg møttes mandag ettermiddag på toppmøte-området, lå et fyldig utkast til avtale allerede klart fra Natos side.

Ett av punktene i avtalen er at Sverige og Tyrkias sikkerhetssamarbeid skal fortsette. Sverige har forpliktet seg til å legge fram for Tyrkia et veikart for fortsatt bekjempelse av terror i alle sine former.

Jonas Gahr Støre sier at dette kan være til fordel også for Sverige:

– Den enigheten de to landene nå har om bekjempelse av kriminalitet og anti terror, gjelder begge veier. Sverige ser at en del av den alvorlige kriminaliteten de har i Sverige, har røtter i Sør-Europa, sier Støre.

PÅ TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram er Norges delegasjon til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Jim Townsend som tidligere var statssekretær i USAs forsvarsdepartement Pentagon med ansvar for Europa, sa til den svenske avisen Dagens Nyheter for kort tid siden at president Erdogan nå hadde behov for venner i vest, etter å ha gjort seg upopulær på å hale ut Sveriges Nato-prosess:

- Han trenger ikke å brenne flere broer, men snarere reparere de han har brent. Erdogan trenger amerikanske våpen og investeringer. Det enkleste måten å oppnå dette på, er å la Sverige komme inn i Nato, sa Townsend.

EU-prosess

Som VG rapporterte mandag kveld, avbrøt Erdogan forhandlingsmøtet med Nato og Sverige for å møte Charles Michel, presidenten i EU-rådet. Tidligere på dagen hadde han koblet Tyrkias EU-søknad opp mot muligheten for å slippe Sverige inn i Nato.

I dokumentet fra mandag kveld har Sverige forpliktet seg til å «aktivt støtte anstrengelser for å gjenopplive Tyrkias EU-medlemskapsprosess, og moderniseringen av EU og Tyrkias tollunion og liberalisering av visumreglene.