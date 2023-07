STORT FUNN: I 2008 ble denne gravplassen funnet utenfor Sevilla i Spania. Arkeologer mener den er over 5000 år gammel.

Overdådig gravkammer i fortidens Spania tilhørte kvinne: − Kom som en overraskelse

En over 5000 år gammel gravkammer med enestående velstand. Det måtte jo være laget for en mann?

Kortversjonen Arkeologer oppdaget i 2008 en rundt 5000 år gammel grav i nærheten av dagens Sevilla i Spania. Først ble skjelettet antatt å være en mann på grunn av de rike gjenstandene i graven, som inkluderte en krystalldolk og elfenben.

Ny forskning viser nå at skjelettet sannsynligvis tilhører en kvinne. Analysen er basert på en ny teknikk utviklet for å studere tenner.

Forskere antar at «Elfenbenskvinnen», som hun er blitt døpt, hadde høy status i samfunnet. Vis mer

I graven lå det blant annet en krystalldolk, elfenben og eggeskall fra strutseegg, og arkeologene som fant den i 2008 trodde at dette var siste hvilested til en viktig mann i datidens samfunn utenfor det som i dag er Sevilla i Spania.

De undersøkte bekkenbenet, og kom frem til at skjelettet måtte ha tilhørt en forholdsvis ung mann. Han ble døpt «elfenbensmannen».

Nå viser nye studier noe annet.

– Vi forventet ikke at det skulle vise seg å være en dame. Dette kom som en overraskelse. Det tvang oss til å tenke nytt om alt som handler om denne gravplassen, sier Leonardo García Sanjuán til CNN.

Han er professor i forhistorisk tid ved Universitetet i Sevilla, og er en av forskerne bak den nye studien om gravplassen. Den ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports torsdag.

KRYSTALLDOLK: Denne krystalldolken ble funnet sammen med levningene i gravplassen.

Her kommer det frem at forskerne, ved hjelp av to tenner på skjelettet i den 5000 år gamle gravplassen, nå altså mener at levningene tilhører en kvinne.

Slik gikk forskerne frem

For å finne ut av kjønnet på den gravlagte personen, har de brukt en metode som analyserer emaljen emaljen Tannemalje er et hardt, hvitt stoff som dekker tannkronen. Emaljen består av 99 prosent mineraler. Dette er kroppens hardeste stoff, og skader mot denne kan ikke repareres av kroppen når emaljen først er dannet, skriver Store norske leksion. i tennene på et skjellet. Ifølge nyhetsbyrået AP ble teknikken utviklet for rundt fem år siden.

Teknikken kan gjenkjenne forskjeller i tannemaljen hos menn og kvinner. Den kan også bruke selv om man ikke har fullstendig DNA, skriver AP.

Teknikken skal være mer pålitelig enn analyser av andre benrester. Bekkenbenet blir ofte brukt, fordi en kvinnes ben generelt sett har en videre åpning enn menns. Hoftebenet kan imidlertid være svakt, og kan bli ødelagt eller knust med tiden, skriver CNN.

– Tidligere var det ikke uvanlig for en arkeolog å finne levninger og si «Ok, dette mennesket har et sverd og et skjold, derfor er han en mann». Dette er selvsagt helt feil, fordi det forutsetter at kjønnsroller var det samme i fortiden som det er i dag, sier García Sanjuán.

– Vi tror at denne teknikken vil åpne opp en helt ny epoke når vi snakker om å analysere hvordan fortidens samfunn organiserte seg.

Illustrasjonen er laget av forskere ved Universitetet i Sevilla, og viser elfenbenskvinnen slik de ser henne for seg.

Hvem var «Elfenbenskvinnen»?

På engelsk har kvinnen i gravplassen fått tilnavnet «Ivory Lady». På norsk blir det «Elfenbenskvinnen».

Forskerne bak den nye studien tror hun hadde høy status i samfunnet. Hun ble begravet sammen med flere verdifulle gjenstander. Gravfunn viser også at nye ting ble lagt til så sent som 80 år etter hennes død.

I hele 250 år etter hennes død ble det også laget nye ravplasser rundt hennes – alltid med minst 30 meters avstand.

– Det finnes ikke en eneste gravplass i regionen som kan sammenlignes med elfenbenskvinnens når det kommer til den velstanden hun ble begravet med. Ikke for menn, og ikke for kvinner, sier García Sanjuán.

