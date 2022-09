NORBERG: Flyfoto fra gruvehullet i Norberg kommune i Sverige, hvor kvinnen skal ha befunnet seg i over 31 timer, ifølge Aftonbladet.

Ble funnet i gruvesjakt i Sverige: − Han sa at jeg skulle dø

En mann er tiltalt for grov voldtekt og mordforsøk. Like før skal han ha spurt kvinnen om de skulle gifte seg.

Den 22. april ble en kvinne funnet i en 24 meter dyp gruvesjakt i Norberg kommune i Sverige. En mann er tiltalt, etter at han først skal ha voldtatt kvinnen og deretter dyttet henne ned i gruvesjakten, skriver politiet på sin hjemmeside.

– Voldtekten skjedde på et ensomt og farlig sted som kvinnen ikke hadde noen mulighet til å forlate. Derfor mener jeg at forbrytelsen må vurderes som grov. Deretter mishandlet han henne igjen og dyttet henne ned i et gruvehull, som hun ikke hadde noen mulighet til å ta seg ut av. Hun tilbrakte omtrent ett døgn i gruvehullet, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at hun ble funnet og kunne reddes, sier statsadvokat Ann-Sofie Trossing i politiets pressemelding.

Aftonbladet melder at kvinnen befant seg i gruvehullet i 31 timer og 20 minutter.

24 METER DYP: Da kvinnen ble funnet hadde hun brudd i en arm, i kragebenet og i ribbena.

Funnet ved en tilfeldighet

Før mannen dyttet kvinnen ned i hullet skal han ha sagt at han hadde drept sin ekskone. Dette ifølge den fornærmede kvinnen, skriver Aftonbladet.

– Han sa at jeg skulle dø i hullet, sa kvinnen i et avhør, ifølge Expressen.

Da kvinnen befant seg i bunnen av sjakten skal mannen ha kastet murstein på henne, kommer det frem i et rettsdokument som VG har fått tilgang til.

REDNINGSAKSJON: Mannen skal ha slått kvinnen flere ganger i ansiktet og på kroppen, heter det i rettsdokumentet som VG har fått tilgang til. Bildet er tatt av en brannmann som var med på redningsaksjonen.

En mann var ute med barna sine for å se på ruiner og gruver dagen etter at kvinnen skal ha blitt dyttet ned i hullet, da han plutselig hørte rop om hjelp, skriver Expressen.

Expressen skriver videre at den forbipasserende mannen fant kvinnen, som senere ble løftet ut av hullet ved hjelp av helikopter og kjørt til sykehus.

Da kvinnen ble funnet var hun nedkjølt og forslått, og hadde brudd i en arm, i kragebenet og i ribbena, kommer det frem i rettsdokumentet.

Se video av redningsaksjonen den 22. april:

Spurte om de skulle gifte seg

Expressen skriver at kvinnen og mannen ble kjent da de bodde på samme asylmottak. Mannen skal flere ganger ha snakket om at han ønsket å gifte seg med henne.

Den 21. april, dagen før kvinnen ble funnet i gruvehullet, dro mannen på besøk til kvinnen, og senere kjørte de sammen mot Örebro, skriver Expressen.

Hendelsen skal ha funnet sted i Norberg kommune i Sverige:

Videre skriver avisen at kvinnen trodde de var på vei Örebro for å fikse internett til henne, men kjøreturen gikk derimot inn på en enslig skogsvei.

Der spurte mannen om de skulle gifte seg, selv om de ikke skal ha hatt et kjærlighetsforhold. Deretter anklaget mannen henne for utroskap, og kvinnen skal ha åpnet bildøren og prøvd å stikke av. Men kvinnen ble tatt igjen og deretter voldtatt, skriver Expressen.

Avisen melder at den omtalte mannen er i 40-årene.

Overfor SVT sier statsadvokaten at hun har vurdert bevistilstanden til at det er tilstrekkelig grunnlag for påtale og at hun derfor den 15. september tiltalte mannen i saken.

Dokumenter fra tingretten viser at mannen tidligere er dømt for flere forbrytelser, inkludert narkotikaforbrytelser og grov ulovlig kjøring, skriver Aftonbladet.

REDNINGSAKSJON: Her er redningshelikopteret i aksjon etter at kvinnen ble funnet i en 24 meter dyp gruvesjakt i Norberg kommune i Sverige.

