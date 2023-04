Bygning kollapset i New York - flere skadet

Det fryktes at mennesker kan være fanget i ruinene etter at en garasjebygning kollapset i New York.

Flere personer skal være skadet og andre kan være fanget i ruinene etter at en garasjebygning skal ha kollapset, ifølge CBS News. Det er annen etasje i et garasje som har kollapset ned i den første.

Video fra stedet viser flere biler som ligger i ruinene av den kollapsede bygningen.