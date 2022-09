Ron DeSantis kan utfordre Trump: Republikanernes nye stjerne

Han ser seg selv

som Tom Cruise

i «Top Gun». «Trump med hjerne»,

mener stadig flere

av velgerne. Kommer Ron Desantis

også til å utfordre ham i

presidentkampen?

Republikanernes

nye stjerne

– Jeg snakker ikke med pressen. Dere tar ting ut av kontekst, sier mannen i dørsprekken.

Han har på seg blå badekåpe. Klokken er tolv på dagen.

Vi er utenfor et høyst ordinært hus i småbyen Dunedin på Floridas klamme vestkyst.

Det var i denne gaten guvernør Ron DeSantis vokste opp.

Nå spås han en fremtid som amerikansk president.

– Jeg er lei for det, for jeg elsker å snakke om sønnen min, sier mannen i badekåpen.

Det nytter ikke å betrygge faren til Ron DeSantis med at dette bare vil bli lest i Norge.

– Jeg gjør som jeg får beskjed om, sier han og lukker døren.

Senere samme kveld, en halvtime østover, i Tampa:

– Dette er staten hvor woke drar for å dø!

Florida-guvernøren Ron DeSantis (43) har ingen problemer med å begeistre folkemengden på sin «Keep Florida Free»-turné.

Denne kvelden drar han gjennom temaer som lett girer opp nåtidens republikanere:

«Valg-integritet», foreldrerettigheter i skolesystemet, «Biden-regimet», hvor ille det er i California, trusselen fra føderale skattemyndigheter og sin egen håndtering av pandemien.

– Florida er nasjonens festning for frihet!

Kritikerne mener derimot at DeSantis viser autoritære trekk, lik mannen han potensielt forsøker å ta over for – ekspresident Donald Trump.

Et par dager i forveien av folkemøtet slapp DeSantis en ny reklamevideo. Der er han sammen med sønnen sin i cockpiten på et jagerfly – og fremstår som Tom Cruise i «Top Gun».

Selv mener Floridas guvernør at han er «Top Guv».

Donald Trump (76) er fortsatt kongen blant republikanerne, men på kort tid er Ron DeSantis blitt den ubestridte kronprinsen.

Flere meningsmålinger viser nå at DeSantis tar innpå Trump i spørsmålet om hvem som ville vært republikanernes foretrukne presidentkandidat.

En måling fra The New York Times viser at færre enn halvparten av republikanerne nå ønsker Trump. DeSantis når 25 prosent, nesten 20 prosentpoeng foran Mike Pence.

DeSantis treffer yngre og høyere utdannede velgere bedre enn Trump.

Spørsmålet er om Trumps ugjendrivelige oppheng i det tapte 2020-valget og prikkedøden fra Kongressens 6. januar-komité har begynt å flise opp ekspresidentens velgerbase.

Samtidig, en annen fersk måling fra Quinnipiac University, etter FBIs ransakelse på Mar-a-lago, viser at nesten tre av fire republikanere vil ha Trump i 2024.

The Washington Post spår nå likevel DeSantis som den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten i 2024.

I Florida, som er begges hjemstat, viser en fersk måling fra University of North Florida (UNF), at 47 prosent helst ville hatt DeSantis – to prosent mer enn det Trump fikk.

Michael Binder, professor ved avdeling for statsvitenskap på University of North Florida, ledet arbeidet med denne målingen.

– DeSantis posisjonerer seg virkelig og gjør alt det en kandidat, som vil stille til valg nasjonalt, burde gjøre, sier Binder.

Binder viser til hvordan DeSantis i praksis allerede driver nasjonal valgkamp og har reist til flere andre delstater for å støtte andre kandidater som skal til pers i årets mellomvalg.

Skulle Trump bli forhindret fra å stille i 2024, er det i dag ingen reelle utfordrere til DeSantis.

Stemningen koker over

på baren Brown Boxer

ute på Clearwater Beach. Opptellingen viser at

kongresskandidat

Anna Paulina Luna

rykker fra i sitt primærvalg.

Det er valgvake i en av valgkretsene som DeSantis nylig har sørget for at er blitt mørkerødt republikansk.

Før var det en demokrat som var valgt inn fra dette området til Representantenes hus.

Nå er Luna omtrent sikret en seier i hovedvalget i november, hvor hun vil være i den voksende skaren av «MAGA»-republikanere i Kongressen fra Florida.

Luna er offisielt støttet av Trump, og det er ingen tvil om at den tidligere presidenten ikke står svakere i kurs hos dem som er til stede – uavhengig av FBI-ransakelser og 6. januar-høringer.

Men de liker DeSantis svært godt også. Han er «verdens beste guvernør», ifølge den pensjonerte sveiseren Steve Strother (62).

Han har parkert pickup’en utenfor og er til stede på den fuktige valgvaken.

– Vi elsker dem begge. Vi vil ikke miste DeSantis som guvernør. Og Trump kommer faktisk til å stille til valg. Trump er ikke ferdig. Han skal ut på sin hevntur i 2024, sier Strother.

– Jeg kan bare ikke se for meg en duell mellom Trump og DeSantis. Du må forstå at Trump er kraftsentrumet, sier Craig Long, en republikansk influencer som er stor på TikTok.

Etter at primærvalgseieren er et faktum, kommer Anna Paulina Luna selv ut for å møte de begeistrede støttespillerne.

– Vi er konservative og vi går ingen steder, sier hun til VG om Florida og kveldens seier.

Hun gjenspeiler også det som flere republikanere VG snakker med i løpet av kvelden, håper på:

Fire år med Trump, deretter åtte år med DeSantis – istedenfor frykten for at de to går løs på hverandre i 2024 og DeSantis antagelig ender opp i grøften.

– Jeg tror det er mange som prøver å sette dem opp mot hverandre, men jeg tror ikke de har noen problemer. Jeg tror Trump vil stille til valg i 2024, og at DeSantis vil være en god kandidat i 2028, sier Luna.

Kona Casey er en

tidligere TV-reporter

og programleder. Sammen har paret

tre barn under seks år.

Ron DeSantis beskrives som sylskarp, belest, men samtidig reservert og sosialt uinteressert.

Han skal være en «Trump med hjerne».

Ikke minst er han en «arbeidshest», disiplinert og har stålkontroll på politikkområdenes irrganger. Han liker visstnok ikke øyekontakt og kunne ikke brydd seg mindre om småprat.

Han steg ut av en relativt anonym tilværelse som seksårig kongressrepresentant og vant guvernørvalget i hjemstaten i 2018 med et nødskrik – og assistanse fra Trump.

DeSantis begynte å slippe til på Fox News i 2017. Da han angrep etterforskningen mot Trump for Russland-innblandingen i 2016-valget, kom han på radaren til presidenten, skriver The New Yorker.

Han lå lenge bak sin republikanske primærvalgmotstander. Men da Trump omfavnet ham, føk han forbi og vant til slutt også selve guvernørvalget i 2018 med skarve 30.000 stemmer, i en stat med 21 millioner innbyggere.

Noe av æren for seieren tilskrives en snodig braksuksess av en valgkampvideo, hvor han med sin lille datter latet som han bygget Trumps grensemur mot Mexico med lekeklosser.

Florida har, som kjent, ingen grense mot Meixco.

I strandbyen St. Petersburg har Evelyn Mainzer (73) har akkurat levert sin stemmeseddel i det republikanske primærvalget

Hun stemte uten å tvile på Trump i både 2016 og 2020. Nå er hun usikker på hvem hun ville støttet i valget mellom den forrige presidenten og DeSantis.

– Han har gjort mye for Florida. Han åpnet skolene da ingen andre ville det. Jeg liker måten han driver ting på. Og så er han en familiemann, sier Mainzer.

Hun ser ikke på Trump som svekket, til tross for 6. januar-høringene eller FBIs ransakelse av feriestedet Mar-a-lago for å hente ut dokumenter som kan ha truet sikkerheten til deres agenter.

Det er mer det at DeSantis har vokst på henne.

– Du får Trump-politikk, men uten Trump-dramaet?

– Det er en veldig riktig måte å si det på, svarer republikaneren.

Som guvernør har Ron DeSantis levert mye av den hardeste, republikanske valutaen i disse dager: Triumfer i kulturkrigen.

Nye lover om hva barn skal lære om USAs rasehistorie – eller «kritisk raseteori», om du vil – samt kjønn og legning, har gitt ham en nasjonal plattform.

Han har også signert en ny lov som forbyr abort fra og med uke 15.

Disney-konsernet gikk til angrep mot den såkalte «Don’t say gay»-loven for Floridas skoler, som forbyr undervisning i seksuell orientering frem til tredje klasse på barneskolen.

DeSantis svarte med å gå løs på fornøyelsesparkens skreddersydde skatteprivilegier.

– Dette er som rødt kjøtt for velgerbasen hans. De blir veldig begeistret, men så var det kanskje ikke reelle problemer i utgangspunktet, sier professor Michael Binder.

Trolig gjorde

håndteringen

av pandemien

ham til superstjerne. Da USA i all hovedsak

var nedstengt, holdt

DeSantis staten åpen.

Barn fikk gå på skolen, og guvernøren dro forsøkene på å ikle dem munnbind, for retten.

Han hugget til på polariseringen rundt vaksiner, innførte en lov som forbød vaksinepåbud for ansatte i bedrifter og kalte motsatsen – California – for en «biomedisinsk sikkerhetsstat».

I dag viser en foreløpig fasit at Floridas tilnærming til covid-19 førte til ni dødsfall flere per 100.000 innbyggere, sammenlignet med delstaten New York – som drev med aggressiv, langvarig nedstengning.

DeSantis står igjen som en republikanere mener gjorde det aller meste riktig.

Professor Kevin Wagner i statsvitenskap ved Florida Atlantic University mener det blir for enkelt å si at DeSantis er som Trump, bare uten bagasjen.

– Det er å underspille guvernøren. Han har politikk som også skiller seg fra Trump. Mye av retorikken rundt sosiale spørsmål er lik, men DeSantis fokuserte for eksempel tidlig på miljøspørsmål i Florida, sier han til VG.

Vannkvalitet er et tema som har engasjert DeSantis, og denne uken kunngjorde han en satsning på over 650 millioner kroner i elektriske kollektivbusser.

Å vurdere Trump og DeSantis opp mot hverandre rent politisk kan likevel være et sidespor.

– Et nøkkelfaktor med den forrige presidenten var ikke nødvendigvis politikk, men evnen til å koble med velgere som ikke følte seg representert i systemet. Det er ikke så lett gjort. Mange politikere har prøvd. Populisme er ikke lett, sier Wagner.

Utad ser det nå ut som om forholdet mellom de to har kjølnet.

Han har gått ut mot FBIs ransakelse av Mar-a-lago og kalt det for sånt som skjer i «bananrepublikker», men ikke forsvart Trumps handlinger.

DeSantis har ikke bedt om Trumps støtte til Floridas guvernørvalg i november, men han driver valgkamp for Trumps kandidater i andre stater. Felles for disse kandidatene er at de helhjertet støtter Trumps påstander om at 2020-valget ble «stjålet».

Det vil ikke DeSantis si om han er enig i eller ikke, samtidig som han gir velgerbasen aggressiv politikk ment å gjøre Floridas valg sikrere mot valgjuks.

Men han vil ikke svare på om han har kontakt med Trump.

På den andre siden er det lite som kryper ut fra Trump-leiren om DeSantis, hverken på godt eller vondt.

Forbereder de seg på runder i den politiske bokseringen?

– Jeg blir mer overrasket om DeSantis ikke stiller til valg, enn om Trump ikke gjør det, sier professor Michael Binder.

Kritikere trekker frem at han har en litt lys, nasal stemme. Han er en stringent, men ikke spesielt karismatisk taler. Så har en tendens til å velge dresser med keitete passform.

– Det må sies: DeSantis har ikke stått på en scene for å utfordre Trump. I 2016 var det mange erfarne politikere som sto ved siden av Trump og smeltet i sollyset fra ham, påpeker professoren.

Det er ikke lenge siden Florida var en vippestat i nasjonale valg, og vinneren av staten var som regel vinneren av presidentvalget.

Under pandemien, i takt med DeSantis økende stjerne, har antallet registrerte republikanere passert demokratene med over 230.000 velgere. I tillegg går nytegnede grenser for valgdistriktene i delstaten i favør av republikanere.

Av 28 seter i Representantenes hus ligger demokratene an til å ta kun åtte i mellomvalget i november – ned tre seter fra forrige valg.

Hva skjedde med demokratene i Florida?

Professor Binder peker på Floridas særegne befolkningsvekst.

– Den er annerledes her enn andre steder i landet. Den utgjøres stort sett av pensjonister som kommer flyttende nordfra. Vi snakker om eldre og hvite. De er republikanere, og tingen med gamle folk er: De stemmer i valg. I store antall.

Professor Kevin Wagner mener at skiftet mot det republikanske partiet i staten slører til noen harde realiteter.

– Historisk var Florida en del av det vi kalte «det solide sør», som stemte demokratisk. Men det var konservative demokrater. Den demokratiske fordelen på papir, var ikke så sterk i praksis, sier han.

– Landet som sådan er blitt mer partisk. Det er blitt vanskeligere å være en konservativ demokrat eller liberal republikaner, sier Wagner.

På demokratisk side er det Charlie Crist, tidligere republikansk guvernør i Florida, som skal utfordre DeSantis i november.

Det ser ikke ut til å være spesielt stor entusiasme blant demokratene.

Organisering, pengeinnsamling og det amerikanerne kaller getting out the vote, har vært famlende over lengre tid.

Trump tok staten i 2020, til tross for at han tapte valget, blant annet på grunn av latinere som har vendt seg mot republikanere.

– Det demokratiske partiet i Florida har i lang tid ikke vært spesielt effektive. Selv om staten egentlig er jevn mellom partiene, har republikanerne vunnet omtrent alle valg på delstatsnivå de siste 20 årene, sier Kevin Wagner.

Tilbake til der

det hele startet

for Ron Desantis. Som ung var han

ivrig på baseballaget

Dunedin Little League.

Senere spilte han på toppnivå under studiene på prestisjeuniversitetet Yale – før han i 2007 ble sendt til Irak som juridisk rådgiver for Navy SEAL.

– Baseball var livet for oss alle. Gjennom sommeren spilte vi baseball hver eneste dag, sier Nick Tsotsos til VG.

Han er tidligere lagkamerat med DeSantis på småguttelaget til Dunedin.

Da de var tolv år gamle i 1991, nådde de sin villeste drøm om å kvalifisere seg til Little League World Series, men røk ut i kvartfinalen.

– Han var en motivert spiller. Seriøs, sier Tsotsos.

– Er du overrasket over at han er en potensiell presidentkandidat?

– Når han dro til Harvard og Yale, og senere vervet seg til militæret, kan man se hvordan han har beredt grunnen for det. Da han så gikk inn i politikken, kan man se hvordan han har CV-en til å gå for det, svarer Tsotsos.

I DeSantis’ gamle nabolag er Nancy Dearington (80) på vei inn i huset med gåstolen.

– Han var en fin gutt. Aktiv, sier Dearington.

Hun har kjent familien DeSantis i mange tiår og pleide å være gjest i juleselskapene deres, frem til de for noen år siden sluttet å arrangere dem.

– Det er en veldig fin familie. Religiøse, kirkegående mennesker. Fine folk, rett og slett.

Det finnes én tanke Florida-republikanere liker dårlig, mener professor Michael Binder:

– Om Trump tidlig annonserer at han stiller til valg, er det en stor mulighet for at DeSantis står over. Jeg mener det likevel er mer sannsynlig at begge ender opp i kampen om nominasjonen, sier han.

– Republikanerne ser på begge som semi-uovervinnelige. Men de vet alle at Trump ikke kommer til gi ved dørene. Han er kjent for å ødelegge sine motstandere. Se for deg at han avslutter DeSantis’s politiske karriere og selv taper presidentvalget? Det er det verst mulige scenarioet, forklarer Binder.

Så hvorfor kan ikke DeSantis bare vente til 2028?

– Problemet er at det er mange år til, og det er sikkert du blir like populær igjen, svarer Binder.

Han forklarer videre at DeSantis er ferdig som guvernør senest i 2026, to år før presidentvalget.

– Vinner Trump i 2024, vil hans visepresident være mye bedre posisjonert for 2028, sier professoren – og påpeker at det er begrensninger i grunnloven mot president og visepresident fra samme delstat.

Muligheten til Ron DeSantis kan være nå – eller aldri.

Men først må han vinne gjenvalg som guvernør i Florida 8. november.