STORBESLAG: Dette skal være det største enkeltbeslaget gjort i Saudia-Arabia.

47 millioner amfetamin-piller beslaglagt i Saudi-Arabia

Beslaget skal ifølge landets direktorat for narkotikabekjempelse (GDNC), være det største enkeltbeslaget av denne type stoff tatt i en og samme operasjon.

Myndighetene skal ha sporet narkotikaen fra en kombiterminal i hovedstaden Riyadh til en lagerbygning der to pakistanere og seks menn fra Syria ble pågrepet.

I lagerbygningen skal det ha blitt funnet 46,916,480 piller skjult i melsekker, opplyser en talsmann for myndighetene i en pressemelding fra onsdag.

Alle de åtte som ble pågrepet risikerer strenge straffer. Saudi-Arabia har svært strenge lover når det kommer til ulovlig innførsel av narkotika.

Narkotikahovedstad

Rekordbeslaget demonstrerer det eksperter sier er Saudi-Arabias voksende rolle som narkotikahovedstad i Midtøsten og er hovedmålet for smuglere fra Syria og Libanon, melder CNN.

Selv om myndighetene ikke navnga stoffet som ble beslaglagt i onsdagens melding, eller hvor det kom fra, har FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) tidligere opplyst at "rapporter om amfetaminbeslag fra land i Midtøsten fortsetter hovedsakelig å referere til tabletter som bærer Captagon-logoen."

Captagon er et sentralstimulerende og amfetaminlignende medikament som for det meste blir produsert i Libanon og Syria. Det ble beslaglagt totalt 119 millioner captagon-piller i Saudi-Arabia i fjor.

Festpille for de rike

Captagon var opprinnelig merkenavnet for et legemiddel som inneholder det syntetiske sentralstimulerende stoffet fenetyllin. Selv om det ikke lenger produseres lovlig, blir det regelmessig beslaglagt forfalskede stoffer som bærer hovednavnet i Midtøsten, ifølge European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction.

Det er heller ikke første gang det blir gjort store captagon-beslag i Saudi-Arabia. De siste årene har tollmyndighetene rapportert om flere smuglingsforsøk fra Syria via Libanon i last som frukt og grønnsaker.

Da saudiarabiske tollere begynte å plukke fra hverandre granatepler ved havnen i Jeddah i fjor, kom de over det oppsiktsvekkende funnet på hele 5,3 millioner illegale amfetaminpiller.

Det gikk hardt utover bøndene.

Myndighetene i det konservative islamske landet tok raskt affære, og stoppet all import av både frukt og grønnsaker fra Libanon.

Den oljerike Gulf-staten anslås å være det største markedet for captagon i Midtøsten, hvor den brukes som en festpille for de rike, og av fattige som er tvunget til å ha flere jobber samtidig og trenger energi.