TØRKE: Et bilde tatt av Sau-reservoaret nord for Barcelona i mars i år, viser tørken som allerede preger deler av Sør-Europa.

Klimaekspert om ny rapport: − Det går fort i feil retning

Europas sommer var rekordvarm i 2022. Det er ingen tegn på at trenden snur, snarere tvert imot.

– Det er bekymringsverdig. Det som var veldig tydelig i sommer var disse langvarige hetebølgene som kom samtidig med tørken, og dermed også samtidig med skogbranner, forteller direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik, til VG om temperaturøkningen i Europa.

Torsdag publiserte EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus, sin årlige klimarapport titulert «Klimaets tilstand». Rapporten tar for seg året som har gått, altså 2022.

Der kommer det blant annet frem at 2022 var det nest varmeste året i Europa, i historien, 0,9 grader varmere enn gjennomsnittet.

Samtidig, og mer oppsiktsvekkende: Sommertemperaturen i Europa i fjor var 1,4 grader varmere enn gjennomsnittet, og 0,3–0,4 grader varmere enn den forrige varmerekorden, satt i 2021.

– Det er veldig mye. Hvis du tenker globalt, så snakker man mye om 1,5 gradersmålet. Ser man på Europa har man allerede passert det, og ser man på sommeren i Europa, er den enda høyere, forteller Furevik og legger til at endringene er lang utenfor hva man kan forvente av normale variasjoner.

KLIMAEKSPERT: Direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik.

– Mange piler peker i feil retning

Sommeren i fjor var preget av hetebølger, skogbranner og tørke i Europa. I Storbritannia ble det erklært nasjonal krise, da temperaturene nådde og steg over 40 grader.

Tall fra European Forest Fire Information System (EFFIS), viste i august i fjor at 600 000 hektar var rasert av skogbranner i Europa.

Nå gjør naturlige periodiske klimavariasjoner som henger sammen med forandringene i vindmønsteret i den tropiske delen av Stillehavet, at ny rekorder trolig vil skrives, og det innen kort tid.

– Det som skjer i år er at det er slutt på den «kalde fasen» og vi går over i en «varm fase». Man skal ikke være stor spåmann for å si at slutten av 2023 kommer til å bli veldig varm, og 2024 kommer nesten helt sikkert til å bli det absolutt varmeste året som er målt på kloden. Du har mange piler som peker i feil retning, hvis man tenker på temperaturøkningen, forteller Furevik og legger til:

– Det går fort i feil retning.

– Foruroligende

Allerede i slutten av mars opplevde Spania sin første store skogbrann for året. Mer enn 4000 hektar skog ble svidd av i Valencia-regionen. Nordøst i landet, i regionen Catalonia, er vannreservoarene under én tredel fulle og innbyggerne bes bruke mindre vann daglig, skriver Reuters.

– Er det noen indikasjoner på at 2023 blir bedre klimamessig?

– Nei, det er det ikke. Man starter med et veldig tørt klima. Varme og tørke henger sammen. Når du har lite fuktighet i jordsmonnet, så har du lite av det vi kaller for buffer. Varmen går til å varme opp, og ikke fordampe vann. Det er foruroligende det man ser, at vi er inne i det som ser ut som en langvarig tørke i Sør-Europa og store deler av verden ellers, forteller Furevik.

Klimaeksperten forteller at han helt klart er bekymret over utviklingen, men i mindre grad for Norge og våre lokale forhold.

– Norge er det landet i verden som er minst sårbart for klimaendringer. Klimaeffektene er små, vi har økonomi til å tilpasse oss og vi har et stabilt politisk styresett, avslutter Furevik.

