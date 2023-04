SIKTET FOR LEKKASJER: Jack Teixeira (21).

Lekkasjemistenkt i USA skal ha ødelagt bevis og lest om masseskytinger

Den 21 år gamle mannen som mistenkes for den store dokumentlekkasjen i USA, brukte jobbmaskinen til å lese om masseskytinger, ifølge påtalemyndigheten.

Det går fram av 48 sider med rettsdokumenter som er innlevert før et rettsmøte om varetektsfengsling torsdag.

Justisdepartementet skriver i dokumentene at 21-åringens voldsretorikk og det som synes å være forsøk på å ødelegge bevis, øker risikoen for at han kan stikke av.

Teixeira skal blant annet ha knust et nettbrett, en laptop og kastet en spillkonsoll i søppla. I tillegg skal han ha instruert andre han snakket med på nett, om å «slette alle meldinger».

– Å løslate ham vil øke risikoen for at han kommer med ytterligere uautoriserte lekkasjer av gradert informasjon om det nasjonale forsvaret, skriver påtalemyndigheten i dokumentene.

Alex Teixeira er siktet for å ha lekket graderte dokumenter på nettet da han jobbet som IT-spesialist på en militærbase for U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Info Pentagon-lekkasjen, kort fortalt 21 år gamle Jack Teixeira skal ha lekket hundrevis av hemmelige dokumenter fra amerikansk etterretning. I militæret utdannet han seg til IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk. Jobben innebar at Teixeira hadde høy sikkerhetsklarering, fordi han hadde ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet.

Lekkasjen startet i et chatterom på plattformen Discord, som er populær blant gamere. Der delte han bilder av utskrifter av sammenbrettede, hemmeligstemplede papirer.

Det fremstår som om han gjorde dette for å skryte for sine venner, og underbygge sine egne meninger. Dokumentene som er lekket skal ha vært fra 28. februar og 1. mars i år.

Blant det som ble avdekket er at USA ikke hadde tillit til at Ukraina kan iverksette en effektiv motoffensiv, grunnet mangle på artilleriammunisjon og raketter.

I tillegg ble det avslørt at nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land er på plass i Ukraina, og det skal ha blitt hevdet i lekkasjene at Russlands president Vladimir Putin har kreft

Det er ikke blitt bekreftet fra noe hold at innholdet i lekkasjene er ekte, men amerikanske myndigheter ser svært alvorlig på saken. Teixeira risikerer flere tiårs fengselsstraff. Vis mer

– Umåtelig

Om Teixeira blir dømt, kan han få opptil 25 års fengsel. Teixeiras forsvarere har ikke kommentert saken. De ventes å argumentere for at han ikke bør holdes i varetekt fram til rettssaken.

– Skadene den siktede allerede har forårsaket for USAs nasjonale sikkerhet, er umåtelige. Skaden den siktede fortsatt er i stand til å forårsake, er ekstraordinære, skriver justisdepartementet.

Flere av dokumentene har høy klassifiseringsgrad og har informasjon om både allierte og fiender av amerikanerne. De omhandler blant annet Ukrainas luftforsvar og Israels etterretningstjeneste Mossad.

I RETTEN: Jack Teixeira er siktet for å ha lekket graderte dokumenter på nett.

I rettsdokumentene står det også å lese at Teixeira i juli brukte jobbdatamaskinen til å lese om mye omtalte masseskytinger, med bruk av søkeord som «Uvalde» og «Las Vegas Shooting». 19 elever og to lærere ble drept i masseskytingen ved en barneskole i Uvalde i mai 2022.

58 personer ble drept i masseskytingen mot en countryfestival i Las Vegas i oktober 2017, og to har senere dødd som følge av skuddrelaterte skader. Det er den verste masseskytingen i moderne historie i USA.

