ETTERFORSKES: Tidligere president Donald Trump er under etterforskning i forbindelse med en utbetaling som hans tidligere personlige advokat Michael Cohen gjorde til pornostjernen Stormy Daniels før presidentvalget i 2016.

Trump hevder han blir pågrepet tirsdag

USAs tidligere president skriver på det sosiale mediet Truth Social at han vil bli pågrepet tirsdag. Han ber tilhengerne protestere og «ta landet tilbake».

I innlegget gjentar han de udokumenterte om at presidentvalget – og nasjonens hjerte – ble stjålet.

– Vi er blitt et døende tredje verden-land. Den amerikanske drømmen er død, skriver Trump i et innlegg som i sin helhet er skrevet med store bokstaver.

Ekspresidenten skriver at amerikanske patrioter bures inne som dyr, mens «kriminelle og venstrefolk går fritt omkring, brenner og dreper uten konsekvenser. Millioner strømmer inn gjennom våre åpne grenser. (…) Selve levesettet vårt trues av kriminalitet og inflasjon».

– Ta landet tilbake

Han hevder videre at lekkasjer fra påtalemyndigheten på Manhattan indikerer at landets «tidligere president og Republikanernes fremste kandidat med god margin» – altså ham selv – vil bli pågrepet tirsdag.

– Protester, ta landet vårt tilbake, lyder oppfordringen på slutten av innlegget.

Trump er under etterforskning av Manhattan District Attorney’s Office i forbindelse med en påstått utbetaling som hans tidligere personlige advokat Michael Cohen gjorde til pornostjernen Stormy Daniels kort før presidentvalget i 2016. (NTB)

Trumps advokat Joseph Tacopina bekrefter at Trump vil overgi seg dersom han blir tiltalt av en storjury.

Bekreftelsen kom etter at nyhetskanalen WNBC skrev at føderale, statlige og lokale påtalemyndigheter forbereder sikkerhetsordninger i forbindelse med muligheten for at Trump vil bli tiltalt allerede neste uke.

– Vi Vil følge vanlige prosedyrer hvis det kommer til det punktet,” sa Tacopina til CNBC på spørsmål om hva Trump ville gjøre hvis den muligheten blir en realitet.

Se video: Nikki Haley tar opp kampen mot Donald Trump for å bli republikanernes presidentkandidat.

