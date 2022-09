Blodig fremrykning mot sørøst – nå kan Donbas stå for tur

Den ukrainske fremrykningen fortsetter i Kharkiv og Kherson. Mye tyder også på at de prøver seg fram i Donbas – i retning områder som har vært okkupert av Russland i åtte år. Men offensiven har kostet.

Etter fremgangen i Kharkiv og Kherson har det også kommet meldinger om fremskritt i Donbas-regionen, altså de to fylkene Luhansk og Donetsk.

Rett før invasjonen startet i februar, erklærte Russland de ukrainske fylkene som uavhengige, men Russland har seks måneder inn i krigen ikke klart å få kontroll på de to fylkene.

Det er melding om kamper og fremrykning blant annet på steder som Svyatohirsk, Lyman (Donetsk) og Kreminna i fylkene Luhansk og Donetsk.

– Det virker som de forsøker å teste videre for å se hvor de møter hardere motstand, sier Røseth.

– Det tyder på at offensiven fortsetter. Og det er smart å utnytte momentumet når du har det, men det er også fare for at du strekker deg ut og gjør deg sårbar for motangrep. Men enn så lenge er russerne på vaklende fot og har ikke fått posisjonert seg ordentlig ennå, sier Røseth.

Kan ta 2014-områder

Hovedlærer ved Stabsskolen til Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, tror også det er mulig at ukrainske styrker tester hvor de møter motstand over grensen til Donbas.

– De har iverksatt en del operasjoner. Hvorvidt det er støtteangrep for å binde opp russiske styrker eller en ny offensiv, er vanskelig å si.

– Er det mulig at de nå kan gjenerobre også områder som har vært okkupert av russerne siden 2014?

– Hvis de går inn i Donbas-områdene, så er det mulig. Men disse områdene er sterkt befestet, og russerne har bygget stillinger og lagt miner i lang tid. Så det vil nok fort kunne bli vanskeligere.

– Tar strategiske mål

Ukrainske styrker har krysset elven Oskil i retning sørover fra Kupjansk i Kharkiv fylke, mens det er mer usikkert nordover, ifølge Røseth.

Ukrainske styrker skal mandag ha gjenerobret byen Svyatohirsk i Donetsk, rett over grensen fra Kharkiv, ifølge CNN. Ifølge CNN medfører det at Ukraina har krysset elven Donets. Det er også en rekke andre ubekreftede meldinger om at ukrainske styrker har krysset Donets, som er strategisk viktig for Russland.

– De tar strategiske mål som gir muligheter videre i en mulig offensiv og hindrer russiske forsyninger, sier Røseth.

Til NTB sier Heier tirsdag at suksess i Kharkiv og rakettangrepene mot Krim viser at Ukraina kan true russerne også i sør og i Donbas.

– Alt avhenger nå av hva ledelsen i Kreml er villig til å ofre av nye menneskelige og materielle ressurser i Øst-Ukraina. For det er liten tvil om at store deler av de russiske styrkene er svekket mentalt og materielt. Noe av problemet er at russerne sakte, men sikkert slites ned i en hengemyr. I Europas nest største land, mot Europas nest største forsvar, sier Heier.

– Tap er det

Men offensiven har kostet mange ukrainske soldaters liv, og mange har alvorlige skader.

Fra russisk side hevdes det at flere tusen ukrainske soldater er drept bare i Kherson-området som følge av offensiven, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Ukraina har så langt ikke oppgitt noen tall på hvor mange soldater som har mistet livet eller blitt skadet de siste to ukene siden offensiven startet, som de stort sett heller ikke har gjort tidligere i krigen heller.

SKADET: En skadet ukrainsk soldat får hjelp av en annen soldat langs en vei i en befridd del av Kharkiv mandag 12. september. Den vellykkede ukrainske offensiven har kostet i menneskeliv og antall skadede.

Slike tall er svært vanskelig å verifisere.

I Kherson i sør angriper Ukraina i hovedsak med langtrekkende våpen og annen indirekte krigføring, og det er relativt lite bakkekamper. Det kan tyde på at tapene er mindre enn i Kharkiv øst i landet, men Russland har også ytt større motstand i disse områdene.

Tom Røseth tror Ukraina kan ha mistet noen hundre soldater hver dag i deler av den østlige offensiven i Kharkiv, spesielt under gjennomtrengingen av frontlinjen.

– Det er vanskelig å si hvor store tapene er, men tap er det, sier han.

Mandag sa professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, at man må regne med at Ukraina har lidd store tap som følge av offensiven.

– Det er en kostbar operasjon sett med ukrainske øyne med store tap må vi regne med, også på deres side, sa han.

Store tap i løpet av krigen

Hovedlærer ved Stabsskolen til Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, tror derimot at det raknet så raskt for russerne i Kharkiv-regionen at tapene ikke er så store som man kan frykte.

– Men vi vet fra tidligere at det har vært ganske store tap i Donbas, så man skal ikke undervurdere hvor store tap det ukrainske militæret har hatt i løpet av hele krigen.

Tap er det også på russisk side. Det siste døgnet har Russland mistet 350 soldater i Ukraina, hevder den ukrainske generalstaben i sin daglige oppdatering. De største russiske tapene skal ha vært i retning Kharkiv og Donetsk.

I løpet av den siste uken skal til sammen 3150 russiske soldater ha blitt drept, ifølge generalstaben.

Også ukrainske påstander om russiske dødstall er vanskelig å verifisere uavhengig.