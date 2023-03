PÅ TUR: Vladimir Putin ved rattet og Sergej Aksjonov i sidevognen i Sevastopol på Krim i august 2019.

Denne mannen har opprettet en ny privat hær

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin er ikke lenger alene. Også mannen i sidevognen til Vladimir Putin har opprettet sin egen private militære gruppe. Med gamle Wagner-offiserer i spissen.

Mannen heter Sergej Aksjonov og er leder for Krim, den ukrainske halvøya som Russland annekterte i 2014.

Han har hentet inn en av Prigozjins fremste menn, som går under kallenavnet «Masaj», som kommandør for gruppen, som kalles «Konvoj».

Nyheten om den private hæren kommer fra Vazjnije istorii. Men «Konvoj» har for lengst sin egen kanal på Telegram. Den ble opprettet i midten av november 2022.

Jevgenij Prigozjin har slitt i det siste. Han fikk etter hvert forbud mot å rekruttere straffanger til Wagner-gruppen, han har hatt trøbbel med å få ammunisjon – og han er i åpen konflikt med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Men fra nettopp Sergej Aksjonov har han fått støtte.

SOSIALE MEDIER: På Telegram legger «Konvoj» ofte ut materiale, som dette bildet av noen av deres ingeniørsoldater.

En video på Telegram-kanalen viser Aksjonov inspiserer sine styrker.

Den nye paramilitære gruppen oppfordrer på Telegram folk om å slutte seg til dem. Soldatene skriver kontrakter både med «Konvoj» og det russiske forsvarsdepartementet, skriver Vazjnije istorii – og legger til at dette først og fremst skal være for å være sikret utbetaling ved død. De skriver også at det «offisielt er en reservehær».

Månedslønnen er fra 27.000 til 40.000 kroner i måneden. Foreløpig skal enheten bare bestå av rundt 300 soldater, men de prøver å rekruttere flere.

«Konvoj»-gruppen er nå basert i Kherson-området, som ligger nær Krim og som Russland annekterte i september 2022.

ETTERSØKT: Lederen av den militære gruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, står på FBIs «wanted»-liste.

TV-kanalen Krym 24 og det statlige TV-selskapet VGTRK fikk nylig tilgang til den nye militære gruppen. De ble overrasket over at «Konvoj» hadde et stort underjordisk anlegg. Det het at «Aksjonov inspiserer regelmessig enheten i frontlinjen».

– En hel bygård under jorden, fastslo journalisten Olga Kurlaeva, ifølge

Lederen for gruppen kalles altså for «Mazaj» og heter egentlig Konstantin Pikalov. Ifølge Vazjnije istorii var han tidligere Jevgenij Prigozjins høyre hånd i Wagner-gruppen. Samtlige offiserer har en fortid i Wagner-gruppen, sier en kilde til mediet.

Bellingcat – her gjengitt av Meduza – har tidligere skrevet at «Mazaj» blant annet har vært på Madagaskar og Den sentralafrikanske republikk for Wagner-gruppen. Han skal ha bakgrunn fra den russiske hæren, og det heter at han har vært sentral for Prigozjins afrikanske satsing.

SOLDATER: Dette er blant bildene som den private militærgruppen har lagt ut på sin Telegram-kanal.

Sergej Aksjonov har vært russisk regjeringssjef på Krim siden 27. februar 2014. Det skjedde etter at det som ble omtalt som «små grønne menn» hadde tatt kontrollen over Krimhalvøya. Senere annekterte Russland Krim.

Aksjonov er ikke anerkjent av den ukrainske regjeringen og er etterlyst, siktet for brudd på landssvikparagrafen i den ukrainske straffeloven.

Det er påstander om Sergej Aksjonov tidligere var en del av en kriminell mafia, men han har benektet dette. Han er opprinnelig militært utdannet.