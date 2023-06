SNUR: Rettsreformen har ført til store demonstrasjoner i Israel.

Netanyahu har fjernet kontroversielt rettsforslag

Israels statsminister Benjamin Netanyahu i nytt intervju: Fjerner omstridt del av ny rettsreform og vil ikke tilllate USA å gi Ukraina forsvarssystemet Iron Dome.

Kortversjonen Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, har fjernet et omstridt forslag som ville tillatt nasjonalforsamlingen å overstyre Høyesterett, ifølge et intervju med Wall Street Journal.

Forslaget vekket sterke reaksjoner og demonstrasjoner i Israel.

Netanyahu tillater heller ikke USA å gi forsvarssystemet Iron Dome til Ukraina. Dette grunnet bekymringen for at systemet kan havne hos Iran. Vis mer

Da Benjamin Netanyahu på ny ble statsminister i Israel i slutten av 2022 foreslo han en rettsreform rettsreformEn rettsreform er en endring av rettssystemet. som innebar at nasjonalforsamlingen nasjonalforsamlingenI demokratiske land er nasjonalforsamlingen det øverste folkevalgte organet. I de fleste land vedtar nasjonalforsamlingen lover, bestemmer skatter og vedtar statsbudsjettet. I Norge er nasjonalforsamlingen Stortinget. (SNL) kan overstyre høyesterett.

Forslaget gikk ut på at flertallet i nasjonalforsamlingen kunne vedta lover som høyesterett mente var i strid med Israels grunnlov.

I et intervju med amerikanske Wall Street Journal, sier Netanyahu nå at han har fjernet denne delen av rettsreformen.

– Den (klausulen) er ute, sier han.

I samme forslag kunne nasjonalforsamlingen overstyre avgjørelser truffet av Høyesterett, så lenge mer enn 61 av de 120 representantene stemte for. Dette er også fjernet.

Det har vært store demonstrasjoner mot rettsreformen i Israel siden Netanyahus høyrenasjonalistiske regjering tiltrådte i slutten av 2022.

Mange israelere frykter at reformen vil være et hardt slag mot israeleres friheter og borgerrettigheter, og gi regjeringen for mye makt. Demonstrasjonene førte til at reformen ble satt på pause i mars.

BÆRES VEKK: Politiet fjerner demonstranter mot rettsreformen i mars.

Også USA har vært sterkt kritiske til rettsreformen, og tidligere i juni sa visepresident Kamala Harris at «Det israelske demokratiet er avhengig av uavhengige domstoler.»

I tillegg lover Netanyahu å endre på et punkt som ville gitt regjeringen mer makt til å utnevne dommere.

Vil ikke gi forsvarssystem til Ukraina

I samme intervju sa også Netanyahu at han ikke vil tillate at USA gir rakettforsvarssystemet Iron Dome til Ukraina. Systemet er utviklet i et samarbeid mellom USA og Israel.

Netanayhu begrunner dette med frykten for at systemet kan havne i hendene på Iran, Israels hovedfiende.

– Hvis dette systemet havner i hendene på Iran vil millioner av israelere forsvarsløse.

Netanyahu understreker at Israel støtter Ukraina, og at de er bekymret for forholdet og våpenutvekslingen mellom Iran og Russland.