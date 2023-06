Stefan Liliebäck forsvarer den siktede nordmannen i frysebokssaken.

Forsvareren til siktede i frysebokssaken: − Min klient ble ikke overrasket

Den siktede norske mannen i frysebokssaken er glad for at svenske påtalemyndigheter har droppet drapsanklagene mot ham.

– Det var ingen overraskelse for han at drapsetterforskningen ble nedlagt.

Det forteller forsvarer Stefan Liliebäck til VG.

Tidligere mandag fikk hans klient, en norsk mann i 50-årene, beskjeden om at svenske myndigheter mener det ikke foreligger bevis for at han har drept sin tidligere samboer i frysebokssaken.

– Hvordan reagerte din klient på nyheten?

– Det er klart det er positivt. Han har ikke vært urolig, fordi han selv vet at han ikke har myrdet denne kvinnen.

Ifølge Expressen opprettholder svenske påtalemyndigheter siktelsene om likskjending, brudd på gravfreden og grovt bedrageri.

Det var i dette huset svensk politi fant den døde kvinnen tidligere i år.

Forsvarer Liliebäck opplyser at svenske påtalemyndigheter ber om to uker forlenget varetekt for den siktede nordmannen.

– Det går min klient med på, og så har vi fått vite at det blir hovedforhandlinger som starter i juli.

Det var 16. mars at svensk politi fant en død kvinne i fryseren til den norske mannen. Han har erkjent å ha lagt kvinnen i fryseboksen, men ikke å ha drept henne.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post