Soldaten Alexandr (38) kjemper mot russiske styrker.

Han ville felle diktatoren etter Wagner-opprøret

KYIV (VG) Da Wagners kuppforsøk brøt ut i Russland i helgen, håpet soldaten Alexandr (38) fra Belarus at også hjemlandets regimet skulle falle. Han gjorde seg klar til kamp.

Kortversjonen Alexandr, en 38-årig soldat fra Belarus, håpet at kuppforsøket i Russland ville føre til at også President Lukasjenko's regime i Belarus ville falle.

Han møtte VG i Kyiv, hvor han blir behandlet for skader han fikk i krigen. Alexandr var klar for et væpnet opprør i hjemlandet, men drømmen om et kuppforsøk ble avbrutt da leder for Wagner, Prigozjin, trakk seg tilbake.

Wagner-gruppen kommer trolig til å bli relokalisert til Belarus, som en del av en avtale forhandlet frem av Lukasjenko.

Alexandr mener dette er det verste utfallet for Hviterussland og frykter for landets uavhengighet. Vis mer

– Jeg hadde et håp om at dette kunne bli starten på slutten av det russiske regimet. Og at Belarus også skulle kunne bli fritt, forteller han.

Den 38 år gamle soldaten Alexandr møter VG i Kyiv, der han får behandling på sykehuset for skader han har pådratt seg i krigen.

Med glede fulgte han med på kuppforsøket til Wagner i helgen, der deres leder Jevgenij Prigozjin okkuperte millionbyen Rostov, og sendte stridsvogner og soldatene hans mot maktsentrumet i Moskva.

Alexandr tok kontakt med kommandanten sin og sa at han var klar for å krige hvis de ville forsøke å skape et opprør også i Belarus, for å velte regimet til Lukasjenko.

– Jeg trodde dette kunne være tiden for det, sier han.

Alexandr er en politisk flyktning fra Belarus og kriger sammen med ukrainske soldater.

Hans motstand mot regimene i Russland og Belarus går flere år tilbake.

– Se her, det er derfor jeg ville forlate Belarus.

Han drar frem telefonen og spiller av et klipp han selv har filmet. Den er kaotisk og viser mennesker som løper. Så ropes det. Like etterpå begynner det å smelle høyt, og tåregass sprer seg blant folkemassen.

– Vi demonstrerte mot regimet. Men myndighetene begynte å jakte på oss. Det var da jeg forsto at det ikke var noen muligheter til å løse dette på fredelig vis, sier soldaten til VG.

Demonstrasjonene brøt ut etter det svært omstridte valget i 2020, der Aleksandr Lukasjenko igjen ble erklært som landets president. Det har vært bred enighet om at valget var preget av valgfusk.

– Han er en diktator, sier Alexandr som den gang jobbet som driftssjef i et taxiselskap.

I etterkant av demonstrasjonene sier han at han ble arrestert og banket opp av politiet.

Så flyktet han til Litauen.

Emblemet til de belarusiske soldatene.

Da Russland valgte å invadere Ukraina i februar i fjor, tok Alexandr et valg som skulle endre livet hans for alltid.

– Jeg tenkte at hvis Kyiv og Ukraina faller, så kan Belarus aldri bli fritt. Vårt land er okkupert av Lukasjenko, men også av Russland.

Russland har brukt landet som base for krigen i Ukraina.

Alexandr vervet seg som soldat sammen med andre avhoppere fra Belarus, i Kastuś Kalinoŭski-regimentet. Der ble de med i kampen mot de russiske soldatene.

– Vi kjemper for å svekke Russland slik at vi kan bli uavhengige og frie.

Han har deltatt i flere av de avgjørende slagene i krigen i Ukraina, blant annet om byen Bakhmut i Øst-Ukraina.

KRIGER: Alexandr (t.h.) under kampene rundt Bakhmut i Øst-Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko er nære allierte, og Lukasjenko sin makt er tett knyttet til Putins regime.

Under helgens kuppforsøk var Wagner-sjefen Prigozjin bare 200 kilometer unna Moskva. Men så trakk han i nødbremsen, og kuppforsøket ble avblåst.

Alexandr måtte legge drømmen på hylla.

For det var nemlig Belarus’ autoritære leder Lukasjenko som lørdag forhandlet fram en avtale mellom Kreml og Prigozjin.

En del av avtalen er at Prigozjin skal flytte til Belarus og trolig fortsette driften av Wagner-gruppen derfra. Vladimir Putin antydet dette i sin tale mandag kveld.

Prigozjins fly landet tirsdag på flyplassen utenfor Minsk. Tirsdag ettermiddag bekreftet president Aleksandr Lukasjenko at Wagner-sjefen er i landet.

– Det er det verst tenkelige utfallet for Belarus, sier soldaten Alexandr.

– Dette er en kapabel hær og det vil gjøre det mye vanskeligere for Belarus å kunne bli uavhengig. Det skaper også en fare for at de vil forsøke å ta Kyiv igjen fra Belarus, og at vi får en ny frontlinje.

SKADET: På sykesengen sin i Kyiv der han får behandling for nyreskader han har pådratt seg i de intense kampene han har vært i.

Tirsdag snakket VG med flere opposisjonelle politikere som har flyktet fra Belarus.

– Wagner-sjefen er en krigsforbryter, som selvfølgelig ikke er velkommen til Belarus. Han kan bringe denne krigen til oss. Vi snakker nå med mange innbyggere som er ekstremt redde, sa eksilpolitikeren Svetlana Tikhanovskaja (40) i et videointervju med VG tirsdag.

Soldaten Alexandr sier at å få frihet i Belarus nå kommer til å bli mye vanskeligere.

– Belarus får nå trolig en sterkere hær, selv om det er mange ting vi ikke vet ennå om denne avtalen.

Alexandr beskriver det som en ny, okkuperende makt i landet hans.

– Kanskje vil Prigozjin få ansvaret for deler av militæret. Før måtte vi håndtere soldater som slo oss med batonger, nå møter vi kanskje soldater med tung kamperfaring. Det vil bli mye farligere å motstå.