GASSAMTALER: Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen her i Brussel i februar.

Støre om EU-samtale: Makspris var ikke tema

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen nå vil sette seg grundig inn i EUs nye energiforslag.

EU-president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at hun har hatt en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre om Ukraina og energi.

Von der Leyen skriver at Norge har økt gassleveransene til Europa. Tidligere onsdag sa hun i en tale at Norge nå leverer mer gass til Europa enn Russland.

– Norge er et anker for europeisk energisikkerhet, skriver Von der Leyen.

Makspris på gass var ikke et tema i samtalen, understreker Støre i en pressemelding på regjeringens nettsider.

– Det er selskapene som selger gassen. Forutsigbarhet og langsiktighet vil være en fordel både for gassprodusentene og kundene i Europa. Det vil legge til rette for at Europa får nok energi også i fremtiden, skriver Støre i en pressemelding.

– Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa, og det er derfor naturlig at vi har tett dialog om den krevende situasjonen Europa nå er i. Samtidig må vi ikke innføre tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen på lang sikt, sier Støre.

Han understreker at regjeringen nå vil sette seg grundig inn i forslagene som EU vurderer.

– Vi er åpen for å diskutere ulike løsninger. Europa er vårt viktigste marked og nære allierte. Dessuten påvirker de høye gassprisene i Europa som kjent også strømprisene her hjemme i Norge, sier Støre i pressemeldingen.

Russlands stengte gasskraner

Bakgrunnen for samtalen er Europas enorme behov for gass etter at russisk gasseksport har blitt betydelig mindre. Eksporten er redusert med 75 prosent hittil i år, ifølge Reuters.

I slutten av august stengte Russland gassrørledningen Nord Stream for vedlikehold. Etter planen skulle gassen igjen flyte fra lørdag, men fredag kveld kom beskjeden om at rørledningen ikke ville bli åpnet som planlagt.

Den franske regjeringen er blant dem som beskylder Russland for å bruke gasseksporten som et krigsvåpen mot Vest-Europa.

Norge er en viktig leverandør av gass til det globale markedet. Nesten alt av det Norge produserer, eksporteres.

Norge er verdens tredje største gasseksportør, kun bak land som Russland og Qatar.

Ber om billigere norsk gass

Flere europeiske land har bedt Norge om å øke gassleveransene til Europa for å dempe de høye energiprisene.

Senest for en uke siden var den belgiske statsministeren Alexander de Croo på besøk for å be Støre om billigere gass.

I et intervju med Financial Times åpnet Støre for en diskusjon om pristak på gass:

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier Støre.

Tidligere onsdag la EU-kommisjonen frem en rekke forslag for å møte energikrisen.

Von der Leyen foreslo blant annet et pristak på russisk gass og inntektstak for selskaper som produserer billig strøm.

– Målet er veldig klart. Vi må kutte Russlands inntekter som Putin bruker for å finansiere denne grusomme krigen mot Ukraina, sier von der Leyen.

Russlands president Vladimir Putin svarte umiddelbart på forslaget ved å kalle det «tåpelig».