GASSAMTALER: Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen her i Brussel i februar.

EU-presidenten har snakket med Støre om norsk gass

EU-president Ursula von der Leyen mener Norge er «et anker for europeisk energisikkerhet».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

EU-president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at hun har hatt en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre om Ukraina og energi.

Von der Leyen skriver at Norge har økt gassleveransene til Europa. Tidligere onsdag sa hun i en tale at Norge nå leverer mer gass til Europa enn Russland.

– Norge er et anker for europeisk energisikkerhet, skriver Von der Leyen.

Norge er en viktig leverandør av gass til det globale markedet. Nesten alt av det Norge produserer, eksporteres.

Norge er verdens tredje største gasseksportør, kun bak land som Russland og Qatar.

Tidligere onsdag la EU-kommisjonen frem en rekke forslag for å møte energikrisen.

Von der Leyen foreslo blant annet et pristak på russisk gass og inntektstak for selskaper som produserer billig strøm.

– Målet er veldig klart. Vi må kutte Russlands inntekter som Putin bruker for å finansiere denne grusomme krigen mot Ukraina, sier von der Leyen.

Russlands president Vladimir Putin svarte umiddelbart på forslaget ved å kalle det «tåpelig».

Ber om billigere norsk gass

Flere europeiske land har bedt Norge om å øke gassleveransene til Europa for å dempe de høye energiprisene.

Senest for en uke siden var den belgiske statsministeren Alexander de Croo på besøk for å be Støre om billigere gass.

I et intervju med Financial Times åpnet Støre for en diskusjon om prisak på gass:

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier Støre.