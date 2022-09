Forbyr mot kjøttreklame

Den nederlandske byen Haarlem blir den første i verden som forbyr offentlig reklame for kjøtt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Begrunnelsen er at kjøttspisingen må reduseres for at klimagassutslippene skal gå ned, skriver The Guardian.

Byen med ca. 160 000 innbyggere vil ikke iverksette forbudet før i 2024, av hensyn til reklameavtaler som allerede er inngått.

Mange har protestert, både innbyggere og ikke minst kjøttbransjen, som mener kommunen går altfor langt i å fortelle folk hva som er bra for dem. Noen hevder det er i strid med ytringsfriheten ikke å kunne anbefale kjøtt.

Studier viser at verdens matproduksjon står for en tredel av alle klimagassutslipp, mens kjøttproduksjon står for dobbelt så høye utslipp som plantebasert matproduksjon.

Tidligere i sommer var det store demonstrasjoner og protester fra bønder i Nederland, etter at de ble ilagt strenge restriksjoner på drift og krav om kostbare endringer, fordi landet er pålagt å kutte sine klimagassutslipp.

Reklameforbudet skal også gjelder ferie-flyreiser og biler som bruker fossilt brennstoff som bensin eller diesel, skriver The Guardian.

Ziggy Klazes er politikeren fra GroenLinks-partiet som skrev forslaget om reklameforbud for kjøtt. Til lokalradioen sier hun at det er naturlig at noen er veldig imot forslaget, men at også mange er for.

– Vi skal ikke bry oss med hva folk lager eller spiser hjemme. Hvis de vil fortsette å spise kjøtt, er det helt ok. Men vi kan ikke fortelle folk at det er en klimakrise, og samtidig oppmuntre dem til å kjøpe produkter som er noe av årsaken til krisen, sa Klazes.

Beregninger fra Greenpeace viser at hvis EU skal nå sitt utslippsmål i 2050, må inntaket av kjøtt reduseres til 24 kg pr. person hvert år. I dag er gjennomsnittet på 82 kilo. Nederland er EUs største eksportør av kjøtt.