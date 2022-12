MØTES FREDAG: Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping snakker sammen fredag.

Reuters: Putin forventer besøk av Xi

Russlands president Vladimir Putin sa fredag ​​at han forventer at Kinas president Xi Jinping vil avlegge et statsbesøk i Russland våren 2023, ifølge Reuters.

De to statslederne snakker sammen i en videokonferanse fredag.

I en kommentar på russisk TV, før konferansen skal Putin ha fremhevet den økte viktigheten av forholdet mellom Russland og Kina som en stabiliserende faktor, og at han hadde som mål å utvide det militære samarbeidet mellom de to landene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er ventet at de to lederne vil diskutere bilaterale relasjoner mellom sine land, og utveksle synspunkter om regionale spørsmål og deres strategiske partnerskap, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov torsdag, ifølge CNN.

Tettere forbindelser

Moskva og Beijing har fått stadig tettere forbindelser de siste årene, og Xi og Putin erklærte at de to landene hadde et «ingen grenser»-partnerskap uker før Russland invaderte Ukraina i februar i år.

Putin gratulerte Xi Jinping i slutten av oktober med en tredje femårsperiode som generalsekretær i Kommunistpartiet. I uttalelsen sier Putin at han håper på et tettere samarbeid med Kina, samtidig som han sender de «varmeste gratulasjoner».

– Jeg vil gjerne fortsette vår konstruktive dialog og nære felles arbeid med mål om å styrke det strategiske samarbeidet mellom våre land, sa Putin ifølge en uttalelse fra Kreml søndag.

Kina har siden Russlands invasjon nektet å fordømme aggresjonen, i stedet har kineserne gjentatte ganger lagt skylden for krigen på NATO og USA. Sånt sett er Kina nå en av Russlands viktigste støttespillere, i en situasjon der landet blir stadig mer isolert internasjonalt.