ITALIA: En helsearbeider som tester alle reisende fra Kina på flyplassen i Milano. Bildet er tatt 29. desember 2022.

FHI om kinesisk smittebølge: − Ikke et nytt 2020

Flere land er bekymret for coronasmitten som sprer seg i Kina. FHI mener vi ikke trenger å være redde.

Samtidig som coronaviruset raser gjennom Kina, begynner naboland og noen land i Europa å bli bekymret.

Fra tirsdag må alle reisende fra Kina legge frem negativ test i Qatar for å slippe inn, og Italia har oppfordret resten av Europa til å innføre testkrav, men flere land sier nei.

Italia, Frankrike og Spania er de som så langt har innført testkravet.

Dette er ikke første gang de europeiske landene er uenige om hvordan de skal håndtere smitten som kommer fra Kina.

Situasjonen ligner kanskje på den samme som i starten av pandemien.

Men FHI er tydelig på at 2020 ikke kommer til å skje på nytt.

– Ikke et nytt 2020

Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, forklarer at situasjonen er en helt annen nå, sammenlignet med 2020.

De fleste er godt vaksinert og mange har allerede vært smittet med corona, opp til flere ganger.

– Dette er ikke et nytt 2020 fordi nå har det meste av verdens befolkningen fått trent sitt immunforsvar, sier Aavitsland.

Derfor vil ikke nye smittebølger få så store konsekvenser, som da viruset var helt nytt.

CORONA: Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, sier smittespredningen i Kina ikke vil få store konsekvenser for Europa og Norge.

Nye mutasjoner av coronaviruset

I tillegg er det lite sannsynlig at en ny variant av corona som utvikler seg i Kina skal få konsekvenser for oss.

– Mutasjoner skjer hele tiden. Det er det virus driver med, sier Aavitsland.

Det siste året har det dukket opp flere varianter, men ingen som har gitt grunn til bekymring.

– Vi ser ikke nå noen variant som vil endre bildet. Det måtte være en variant som i tillegg til å smitte bedre, også ga betydelig mer alvorlig sykdom. Den varianten finnes ikke der ute nå, sier Aavitsland.

Reisende fra Kina testes på flyplassen i Milano, Italia. Bildet er tatt 30. desember 2022.

– Må nærmest kveles av egen hoste

Myndighetene i Kina fjernet plutselig de strengeste coronatiltakene tidlig i desember.

Nå sprer smitten seg gjennom landet og det er ventet at flere hundre millioner kommer til å bli smittet.

Men tallene som Kina selv rapporterer reflekterer ikke dette.

– Kina har laget veldig strenge regler for hva som skal registreres som covid-dødsfall. Man må nærmest kveles av egen hoste for at det skal regnes som covid. Det testes også veldig lite, derfor vet man ikke hvor mange som dør med corona, sier professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo Heidi Østbø Haugen.

For eksempel kan innbyggere i Kina bli lagt inn med feber, uten å bli testet for corona.

– Det er en del av strategien for å unngå panikk i befolkningen. Kina har ikke kapasitet til å behandle alle med corona som kunne trengt det. Når man ikke har så mye å bidra med, er det enklere å spille ned sykdommen. Også slik at de i ettertid kan se tilbake og si at det ikke var så høye smittetall eller mange dødsfall, sier Østbø Haugen.

1 / 2 Det er fullt hos en feberklinikk i Beijing. Bildet er tatt 27. desember 2022. Sykehusene skal slite med kapasitet over store deler av Kina. Bildet er tatt 30. desember 2022 i Tangshan i Kina. forrige neste fullskjerm Det er fullt hos en feberklinikk i Beijing. Bildet er tatt 27. desember 2022.

Tre grunner til å skrote null-covid

Professoren trekker fram tre grunner til at myndighetene gikk bort fra null-covid-strategien så fort:

Misnøye blant befolkningen. Demonstrasjoner over store deler av landet. Det var nok dette som var avgjørende for at det skjedde på det tidspunktet. Allerede stor utbredelse av corona som spredte seg så fort at det var nytteløst med nedstenging og karantene. Det var ikke holdbart å ha millioner av mennesker på karantenesenter. Veldig skadelig for økonomien med alle nedstengingene. På et tidspunkt måtte Kina lette på reglene.

Coronastrategien Kina fører nå, gjelder innenrikspolitiske forhold og det å unngå panikk i egen befolkning.

Heidi Østbø Haugen tror ikke dette handler om å unngå dårlig omtale, eller å pynte på coronatallene for å unngå kritikk fra andre land.