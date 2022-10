PÅ RØMMEN: Nikita Bergenström, tidligere kjent som Juha Valjakkala.

Trippeldrapsmann har rømt fra finsk fengsel

Nikita Bergenström ble dømt for å ha drept en mor, en far og deres sønn på en kirkegård i 1988. Nå er han på rømmen.

Det bekrefter enhetsleder Marko Oresmaa i Kerava fengsel til avisen Ilta-Sanomat.

Det er uklart akkurat når trippeldrapsdømte Nikita Bergenström, tidligere kjent som Juha Valjakkala, rømte.

Kerava fengsel er et fengsel med åpne soningsforhold. Derfor ble Bergströms manglende tilstedeværelse først kjent tirsdag morgen.

Politiet har sendt ut en etterlysning og leter etter mannen.

«Kirkegårdsmorderen»

Bergenström henrettet en mor, en far og deres 15 år gamle sønn på en kirkegård i den svenske byen Åmsele i 1988. Han skjøt først far og sønn med hagle på kloss hold på Åmsele kirkegård. Da kona kom til stedet etter å ha hørt skuddene skar han så henne over halsen.

Bergenström ble i 1989 pågrepet og dømt til livsvarig fengsel for drapene. I 2007 ble han benådet av lagmannsretten etter å ha sittet 20 år i fengsel. Dette regnes som en uvanlig lang soningstid i finsk sammenheng.

FØRSTE RØMNINGSFORSØK: Her er Bergenström i 1994 etter at han forsøkte å rømme fra fengsel første gang.

Han ble løslatt på prøveløslatelse i 2008, men bare tre måneder senere ble han igjen arrestert etter en 30 kilometer biljakt.

Eksperter har tidligere uttalt at han har en aggressiv personlighet med psykopatiske trekk.

Han har forsøkt å rømme flere ganger i løpet av tiden han har sonet i fengsel. I 1994 tok han en av fengselets engelsklærere som gissel og flyktet bevæpnet i en bil fra fengselet.

I 2002 flyktet han fra et fengsel i Pyhäselkä mens han hadde permisjon.

I 2020 ble han dømt for to tilfeller av tyveri, grov fyllekjøring, kjøring av kjøretøy uten førerkort, bruk av falske personopplysninger og å gjøre motstand mot en politibetjent.

Det er dette soningsforholdet han har rømt fra.