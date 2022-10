ATOMVÅPEN: Det russiske militæret viser frem et missil av typen RS-24 Yars under en parade i 2019. Disse kan bære strategiske atomvåpen som kan nå USA; men de fleste eksperter mener at Russland ikke vil benytte slike.

Putins atomtrussel: Slik påvirkes Norge

Dersom en mindre atombombe - en såkalt taktisk atombombe - brukes i Ukraina, vil strålingen ikke påvirke helse og miljø i Norge. Faren er større dersom ett av de krigsherjede atomkraftverkene skulle bli rammet.

Publisert: Nå nettopp

Det føles som et gufs fra Den kalde krigen på 1980-tallet, da en totalutslettende atomkrig mellom Sovjetunionen og USA var en høyst reell frykt, og tidens verste atomulykke skjedde i Tsjernobyl TsjernobylTsjernobyl-ulykken er historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde natt til 26. april 1986 i Tsjernobyl, Ukraina (daværende Sovjetunionen), 100 kilometer nord for Kiev og 20 kilometer fra grensen til Hviterussland..

– Vi følger situasjonen tett når det gjelder både trusselen mot kjernekraftverket i Zaporizjzja, og trusselen om at atomvåpen blir brukt i selve krigføringen, sier Per Strand, direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Advarer Putin: USA vil utslette Russlands styrker om atomvåpen brukes

Info ATOMTRUSSELEN BAKTEPPET: Den 24. februar, etter at den russiske krigsmaskinen hadde møtt større motstand enn forventet i Ukraina, satte Putin atomvåpen-styrkene i «kampberedskap». HVA ER NYTT: Etter at fire ukrainske fylker er blitt innlemmet i Russland med tvang, hevder Russland at de nå kan bruke atomvåpen for å forsvare seg mot Ukrainas motoffensiv. Vis mer

MØTELEDER PUTIN: Her holder Russlands president Vladimir Putin møte med sikkerhetsrådet, fra et kontor i St. Petersburg, i forrige uke.

Slik påvirkes Norge

I dette intervjuet med VG forklarer Strand hvordan Norge vil bli påvirket ved et eventuelt russisk angrep med atomvåpen.

– Vi har gjort nye beregninger på hvordan et angrep med taktisk atomvåpen i Ukraina vil påvirke Norge. Sannsynligheten for at det skjer er fortsatt lav, men det kan ikke utelukkes at faren har økt, sier Strand.

Eksperter VG har snakket med påpeker at faren for bruk av atomvåpen øker ettersom Russland går på harde tap på bakken i Ukraina.

Russland har et stort arsenal mindre atomvåpen, som kan brukes mot spesifikke mål i Ukraina, som byer eller troppeansamlinger.

– Det er viktig å påpeke at det snakkes om såkalte taktiske atomvåpen, med betydelig mindre sprengkraft enn de såkalte strategiske atomvåpnene, påpeker Strand.

Faktaboks under, dette er forskjellen på atomvåpnene:

Info FORKLART: TO TYPER ATOMVÅPEN Men skiller mellom to typer atomvåpen: → De langtrekkende strategiske. → De taktiske, som har kortere rekkevidde. Strategiske atomvåpen: Kan bevege seg veldig langt, på tvers av kontinenter. Har stridshoder som har større sprengladning enn taktiske.

Kan gjøre enormt stor skade, i ytterste konsekvens utslettelse av store deler av jorden. Taktiske atomvåpen: Kortere rekkevidde og mindre kjernevåpen, men like fullt våpen med enormt stor sprengkraft.

Det er kort- og mellomdistanse-missiler som avfyres fra land, fly eller fartøy. USA har flest strategiske atomvåpen, mens Russland er overlegne på taktiske. Russland har ca. 2000 taktiske atomvåpen, ti ganger så mange som USA. Vis mer

1 / 2 STRATEGISK: En kryssermissil av typen Iskander-K skytes opp under en øvelse i februar. Disse kan bære såkalte taktiske atomvåpen. STRATEGISK: En interkontinentalt missil av typen Sarmat skytes opp under en øvelse i april. Disse kan bære såkalte strategiske atomvåpen, men eksperter tror Russland ikke vil bruke slike. forrige neste fullskjerm STRATEGISK: En kryssermissil av typen Iskander-K skytes opp under en øvelse i februar. Disse kan bære såkalte taktiske atomvåpen.

Dette viser beregninger som DSA har foretatt:

Bruk av taktiske kjernevåpen i Ukraina vil ikke føre til konsekvenser for helse og miljø i Norge fra stråling.

Ødeleggelsene vil være totale der de treffer, og det vil være stråling i en radius rundt treffpunktet, men det er snakk om kilometer. Det radioaktive nedfallet vil hovedsakelig ramme lokalt.

Siden Norge har gode og svært følsomme overvåkningssystemer for radioaktivitet i luft, vil spor av radioaktivt nedfall som spres etter bruk av kjernevåpen kunne være målbart i Norge, avhengig av vær- og vindretning.

BAKGRUNN: − Atomtrusselen øker for hvert nytt nederlag

FRYKTET: En russisk soldat ved en utstilling av missilet Iskander M, som kan skytes bakke-til-bakk, og som man frykter at Russland skal ta i bruk mot Ukraina.

Været sprer usikkerhet

Vesentlig for å anslå hvor stort område som vil rammes av radioaktivt nedfall og stråling fra et atomvåpen, er hvor høyt oppe en atombombe går av:

Dess høyere oppe, dess større område nås av stråling. Men dess lavere over bakken, dess mer radioaktivt materiale blir skapt, som kan spres med vær og vind.

Det siste vil gi et større område med radioaktivt nedfall, men ikke mer enn noen titalls kilometer.

– Vi har regnet på begge deler. Været er en viktig usikkerhetsfaktor. Men ved verst tenkelig utfall, at det brukes et stort, taktisk atomvåpen, så snakker vi om at radioaktivt nedfall ikke spres lenger enn titalls kilometer.

MØTELEDER STRAND: Direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Per Strand, leder Kriseutvalget under et møte i september.

DSA har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten.

Helt siden starten av krigen har Norge aktivert nasjonalt atomberedskap. Målestasjoner følges nøye, og de er så sensitive at de vil gi utslag dersom atomvåpen brukes.

Strand og kollegene følger særlig nøye med på situasjonen rundt de utsatte kjernekraftverkene i Ukraina.

– Potensialet for utslipp og transport av radioaktivt nedfall er mye større fra disse, enn en taktisk atombombe vil være.

– Ved kraftverket i Zaporizjzja har det vært eksplosjoner og kamper i lang tid. Det er også veldig bekymringsfullt at det ukrainske personalet over tid har vært under press fra de russiske okkupantene.

OKKUPANT: En russisk soldat holder vakt utenfor atomkraftverket i Zaporizjzja, som er under kontroll av den russiske okkupasjonsstyrken.

16 timers varsel

Reaktorene i Zaporizjzja er satt i såkalt «kald nedkjøling» for å redusere risikoen for ulykker, men et varig strømbrudd, der aggregatorer også svikter, vil kunne føre til nedsmelting.

Da vil radioaktivt nedfall også kunne nå Norge, hvis det blåser mot Norge. DSA har regnet på hvor lang tid det vil ta fra alarmen går, til nedfall og/eller stråling registreres her: Minimum 16 timer.

– Det er hvis vinden blåser mot Norge og vi samtidig har regn i Norge. Da vil vi, dersom det er nødvendig, iverksette tiltak i matproduksjonen for å sikre at maten er trygg, sier Strand, og legger til:

– Men vanlig folk trenger ikke å tenke på å ta jod-tabletter.

PS: Eksperter mener det er enighet innad i Nato om at bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina, vil bli besvart med konvensjonelle våpen. Det vil i så fall bet at Nato blir part i krigen: Les mer her.