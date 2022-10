MOBILISERER: Vladimir Putin sier fredag at mobiliseringen av hærens reservister vil være fullført om to uker. Det er ingen planer om å trappe den opp. Uttalelsen kom under et besøk i Kasakhstans hovedstad Astana.

Russiske soldater dør – før de kommer til fronten: Selvmord, hjertestans, skrumplever

Russiske menn ble fredag stoppet ved metrostasjoner i Moskva og St. Petersburg for å bli mobilisert som soldater. Samtidig kommer det meldinger om en rekke mobiliserte menn som dør – før de kommer til slagmarken i Ukraina.

Russiske medier skriver om nærmere 20 mobiliserte soldater som har mistet livet, uten å ha blitt sendt til fronten.

Selvmord, overdose, fall, hjertestans og skrumplever er blant dødsårsakene som har kommet fram i ulike medier den siste tiden.

I tillegg har det også blitt bekreftet de første dødsfallene på selve slagmarken av menn som har mobilisert etter at Vladimir Putin beordret den «delvise» mobiliseringen som skal gi 300.000 flere soldater.

FARVEL: Mobiliserte soldater sier farvel til sine kjære ved et samlingspunkt i Moskva.

Både medier knyttet til Kreml og uavhengige meldte fredag om jakten på mannlige borgere ved metrostasjoner og inngangene til store bygg både i Moskva og St. Petersburg.

Det er politi eller sivilkledde som ber mennene vise dem sine dokumenter. Så blir det undersøkt om de skal mobiliseres som soldater i Ukraina.

Telegram-kanalen SOTA er blant dem som har lagt ut video og bilder av dette:

En militæradvokat sier til Moskvovskij Komsomolets at politifolkene overskrider sine fullmakter. Militærkommissæren i Moskva hevder overfor den samme avisen at disse politifolkene ikke leverer innkallinger til mobilisering.

Myndighetene i St. Petersburg oppfordrer til å se på mobiliseringsaksjonen fredag «med forståelse» heter det i Moskvovskij Komsomolets.

Senator Andrej Klisjas, som er leder i justiskomiteen i overhuset, mener at det ikke er lov å jakte menn på gaten og deretter sjekke om de oppfyller kriteriene for å bli mobilisert.

EMOSJONELT: En kvinne tar farvel med sin mann, som er mobilisert til krigen i Ukraina. Bildet er tatt i Moskva denne uken.

Mediazona skriver at soldater nå blir mobilisert fra alle mulige steder, inkludert sentre for hjemløse og herberger. De melder også at det kommer representanter fra militærkommissæren direkte til arbeidsplasser for å mobilisere folk. Russiske medier skriver også at fanger ikke lengre frivillig kan velge om de ønsker å dra i krigen, men at de blir presset til å gjøre det.

De første dødsfallene av mobiliserte soldater ved fronten er nå også bekreftet. Det gjelder fem personer fra Tsjeljabinsk-regionen, som alle er døde på ukrainsk territorium, ifølge de lokale styresmaktene, gjengitt av Moskovskij Komsomolets.

