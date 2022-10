Storbritannias statsministrer Liz Truss ble tvunget til retrett i spørsmålet om skattekutt for de rikeste og næringslivet. Ledende politikere i Det konservative partiet kaller det pinlig og vil skifte henne ut.

Partikolleger vil kaste Liz Truss etter bare seks uker som statsminister

Flere sentrale politikere i Det konservative partiet mener Liz Truss har gjort en svært dårlig figur og antyder at de vil skifte henne ut som partileder og statsminister.

NTB

– Jeg tror spillet er over. Nå er spørsmålet hvordan overgangen blir håndtert, sier tory-parlamentsmedlem Crispin Blunt til Channel 4.

Ifølge The Observer s kilder skal en gruppe sentrale parlamentsmedlemmer fra toryene møtes mandag for å diskutere statsministerens framtid. Noen av dem mener at hun straks bør gå av, og noen av dem truer også med å kreve dette offentlig.

– Selvfølgelig er kolleger misfornøyd med det som skjer, sier parlamentsmedlem og tory-partifelle Robert Halfon til Sky News.

– Jeg er bekymret for at regjeringen i løpet av de siste ukene har sett ut som libertarianske jihadister og behandlet hele landet som en slags laboratoriemus der de kan utføre ultra-frie markedseksperimenter, sier han.

Misnøyen i deler av partiet skjer som følge av det omstridte budsjettforslaget Truss og hennes daværende finansminister Kwasi Kwarteng la fram i september, der omfattende skattekutt for de rikeste og næringslivet var sentralt.

Fanesak

Skattekutt var fanesak da Truss tidligere i år ble valgt til partileder. Etter omfattende uro i finansmarkedene ble hun tvunget til retrett i kutt i toppskatt og selskapsskatt. Fredag ga hun Kwarteng sparken som finansminister. Resultatet har blitt misnøye og hoderysting i eget parti.

– Vi har nå spørsmål rundt vår skattemessige kompetanse, sier tory-parlamentsmedlem Alicia Kearns til Times Radio.

Kwartengs etterfølger Jeremy Hunt regnes som langt mer moderat enn Truss og har varslet en langt mer forsiktig økonomisk politikk som også for enkelte vil innebære økte skatter.

Sunak-tilhengere møtes

Mellom 15 og 20 sentrale torypolitikere er nå invitert på middag av en ledende tilhenger av Rishi Sunak, som tidligere i år tapte kampen om ledervervet og statsministerposten til Truss. Der skal de ifølge The Observer diskutere hvordan de skal bli kvitt Truss.

– De skal bare sette seg ned og bli enige om veien videre. Dette er et redningsoppdrag for Det konservative partiet og for økonomien, sier en ikke navngitt kilde til avisen.