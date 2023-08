Tre piloter i Ukrainas flyvåpen omkom da to fly kolliderte under øvelse

Tre ukrainske flygere mistet livet da to L-39-fly kolliderte i lufta under en øvelse sentralt i Ukraina, opplyser det ukrainske flyvåpenet lørdag.

Kollisjonen skjedde fredag i fylket Zjytomyr, som ligger vest for Ukrainas hovedstad Kyiv.

– Vi kondolerer til ofrenes familier. Dette er et smertefullt og uopprettelig tap for oss alle, skriver flyvåpenet på Telegram.

Omstendighetene rundt kollisjonen skal etterforskes, tilføyer flyvåpenet.

Tapet av de tre flygerne skjer mens Ukraina er i ferd med å ta fatt på en stor innsats for raskt å lære opp sine piloter til å bruke F-16-kampfly.

Vestlige allierte har gitt løfter om at Ukraina skal få slike kampfly rundt årsskiftet, forutsatt at opplæringen er fullført.

Torsdag ble det bekreftet at Norge skal donere F-16-fly til Ukraina, etter at det i forrige uke ble klart at både Danmark og Nederland skal det samme.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde nyheten med til et møte med president Volodymyr Zelenskyj i hovedstaden Kyiv torsdag ettermiddag.

– Vi ønsker å støtte oppbyggingen av et ukrainsk flyvåpen som er tilpasset vår tid. Men veien fram til at det blir operativt, er ganske lang, sa den norske statsministeren til VG i Kyiv torsdag.

Det ukrainske luftforsvaret bekrefter på sin offisielle Telegram-kanal at to fly av typen L-39 fredag kolliderte under et oppdrag.

– Dessverre døde alle tre pilotene. Etterforskningen pågår, skriver de.