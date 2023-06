UTLEVERT TIL USA: 35 år gamle Joran van der Sloot ble denne uken transportert fra Peru til USA. Han soner en fengselsstraff på 28 år i Peru, etter å ha tilstått drapet på en 21 år gammel student i 2010.

Natalee (18) forsvant i 2005 – mistenkt tiltalt for å ha presset moren for penger

Nederlenderen Joran van der Sloot ble denne uken utlevert til USA fra Peru. Der soner han en 28 år lang fengselsstraff for drapet på en annen kvinne.

Kortversjonen Nederlenderen Joran van der Sloot omtales som mistenkt etter den uoppklarte forsvinningen til amerikanske Natalee Holloway (18) i 2005.

Han soner en 28 år lang fengselsstraff for drapet på en annen kvinne i Peru.

Torsdag ble han utlevert til USA. Der er han tiltalt for å ha prøvd å presse Natalees mor for penger i bytte mot informasjon om datteren.

Han nektet straffskyld under rettsmøtet i Alabama fredag. Vis mer

18 år gamle Natalee Holloway ble sist sett på den karibiske øystaten Aruba 30. mai 2005, idet hun forlot en bar sammen med to eller tre menn. Blant dem var den lokale nederlenderen Joran van der Sloot, som da var 17 år gammel.

Den amerikanske tenåringen var på ferie med klassekamerater for å feire at hun var ferdig med high school da hun forsvant, og forsvinningen er aldri blitt oppklart.

FORSVANT: Natalee Holloway forsvant i Aruba da hun var 18 år gammel. Hun er erklært død, men er aldri blitt funnet.

Selv om van der Sloot omtales som mistenkt i saken, er han ikke tiltalt for hverken selve forsvinningen eller for å skadet Holloway.

Han var tidlig inne til avhør i saken, men ble senere løslatt, skriver Reuters.

35-åringen er likevel bak lås og slå – i Peru. Her ble han i 2012 dømt til 28 år i fengsel for drapet på den 21 år gamle peruanske studenten Stephany Flores i 2010.

Hun var datteren til en lokal, velstående forretningsmann, og ble funnet død på hotellrommet til Sloot i landets hovedstad Lima, skriver CBS.

Tiltalt for utpressing og falsk forklaring

Torsdag ble Sloot utlevert til USA. Der står han tiltalt for å ha prøvd å presse moren til Natalee Holloway for penger i bytte mot å vise henne hvor datterens levninger lå begravet. Han er også tiltalt for å ha kommet med falske forklaringer i saken.

Fredag møtte han i retten i Birmingham i Alabama, hvor han nektet straffskyld.

Ifølge amerikanske påtalemyndigheter ble moren til Natalee, Beth Holloway, kontaktet av Sloot gjennom sine advokater i mars 2010.

Sloot skal ha sagt at han ville avsløre hvor Natalees levninger lå begravet, i bytte mot 250.000 amerikanske dollar. 25.000 av disse måtte betales på forskudd.

Beth Holloways advokat John Q. Kelly lot som om moren ville gå med på avtalen, skriver ABC . Han tok på seg avlyttingsutstyr og møtte Sloot på et hotell i Aruba det året. Her skal Sloot ha fått 10.000 dollar i kontanter, samtidig som Beth Holloway overførte 15.000 dollar til kontoen hans.

Ifølge tiltalen skal Sloot da ha endret forklaring. Han skal ha forklart at han løftet Natalee Holloway, men at hun skal ha bedt om å bli satt ned på bakken igjen. Han skal da ha kastet henne fra seg slik at hodet hennes traff en stein.

Sloot skal så ha tatt med seg advokaten Kelly til et hus på Aruba og forklart at faren hans – som nå var død – hadde begravet Holloway i grunnmuren. Dette viste seg å ikke stemme.

Noen dager senere reiste Sloot til Peru.

VIL HA RETTFERDIGHET: Natalee Holloways mor Beth Holloway på vei inn i retten fredag.

Foreldrene: 18 år med smerte

Peruanske myndigheter har ifølge Ap godkjent at van der Soot skal sitte i varetekt i USA til rettssaken er over, før han skal fraktes tilbake til Peru.

Dersom han blir dømt i saken, vil han tilbakeføres til USA etter at straffen i Peru er ferdigsonet i 2038, skriver NBC News. Der risikerer han opptil 40 år i fengsel.

– I 18 år har jeg levd med den ubeskrivelige smerten etter å ha mistet Natalee. Hver dag har vært fylt med ubesvarte spørsmål og en lengsel etter rettferdighet. I dag håper jeg vi endelig kan oppnå noe som ligner en flik av rettferdighet, sier moren Beth Holloway, som var til stede i retten fredag, i en uttalelse gjengitt av ABC News.

– Selv om jeg er fylt av blandede følelser, er jeg sikker på at dette var et viktig steg på veien mot å stille noen til ansvar, og, forhåpentligvis, rettferdighet, sier faren Dave Holloway.