Fjernet eldgamle steiner for å bygge jernvarehandel

De eldgamle bautasteinene i Carnac i Frankrike har blitt fjernet til fordel for en ny jernvarebutikk. Det vekker reaksjoner.

Oliver Lepick, ordfører i Carnac, hevder at han forholdt seg til lovverket når utbyggere av en jernvarehandel fikk byggetillatelse. Konsekvensen er at eldgamle bautasteiner fjernes, skriver CNN.

De såkalte Carnac-steinene i landsbyen ved samme navn i Bretagne, Frankrike, består av 2500 megalittiske steiner fra steinalderen.

Monumentene består av parallelle og kilometerlange rekker av bautasteiner med en høyde på opptil 6,5 meter, ifølge Store norske leksikon.

Ifølge ordfører Lepick ligger utgravingene tre kilometer unna en vernet turistattraksjon. Han mener steinene der jernbanehandelen skal bygges har «lav arkeologisk verdi» og ikke fortjente arkeologisk beskyttelse.

Fjerningen av steinene ble kjent etter at den lokal amatørarkeolog, Christian Obletz, i et blogginnlegg anklaget lokale myndigheter for å drive hærverk.

– Den siste er planleggingstillatelse gitt av ordføreren i Carnac for en Mr. Bricolage-butikk, som ødelegger 39 menhirs, uttalte Obeltz i et blogginnlegg tidligere denne måneden, skriver CNN.

Han er en av dem som forbereder en søknad om UNESCOs verdensarvstatus som skal sendes det franske kulturdepartementet i slutten av desember.

Ordføreren nekter på sin side for at rivingen er vandalisme.

– Det var aldri 39 menhirer på dette stedet. De forebyggende utgravingene vi utførte i 2015 viser tydelig dette, sa Lepick til en fransk nyhetskanal.

