De lokale myndighetene hadde tidligere nekrologer nekrologer Nekrolog er en minneartikkel, oftest med en kort biografi, ved en persons død (snl.no). over alle de drepte soldatene fra sin republikk. Den siste ble publisert den 26. april.

«Problemet» for myndighetene er at to uavhengige medier registrer navn på døde soldater og holder orden på antallet.