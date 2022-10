Aktiver kart

Ukrainske styrker har omringet nøkkelbyen Lyman

Ukraina har omringet byen Lyman i Donetsk, ifølge en talsperson for det ukrainske militæret. Byen har vært kontrollert av Russland siden i vår.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Talsmann Sergej Tsjerevatyj sier at mellom 5.000 og 5.500 russiske soldater er omringet i byen. Antallet kan ha falt på grunn av kamper, ifølge Tsjerevatyj.

Dette er det største antallet russiske soldater som har blitt omringet til nå i krigen, ifølge guvernør Serhij Hajdaj i nabofylket Luhansk.

– Nå har de tre muligheter: Enten kan de bryte gjennom linjene, overgi seg eller dø alle sammen, sier han.

Hajdaj sier at russiske soldater ønsket å forlate byen, men ble beordret om å forbli.

Fredag uttalte en prorussisk ukrainsk leder at russiske styrker og deres allierte holdt stand i byen med «sine siste krefter».

– Situasjonen er fortsatt vanskelig, våre folk holder stand med sine siste krefter, sa Denis Pusjilin, som leder separatistmyndighetene i Donetsk-regionen til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Byen trolig falle i løpet innen få dager, ifølge The Institute for the Study of the War.

Lyman ligger i den nordlige delen av Donetsk, et fylke som bare delvis er under russisk kontroll. Den strategisk viktige byen ligger i en av de fire regionene som Russlands president Vladimir Putin fredag kunngjorde var tvangsinnlemmet i Russland.