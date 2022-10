1 / 3 JUBEL: Ansatte på kontoret til Center for Civil Liberties i Kyiv jubler over fredsprisen. forrige neste fullskjerm JUBEL: Ansatte på kontoret til Center for Civil Liberties i Kyiv jubler over fredsprisen.

Fredsprisvinner: − Fortsatt mye arbeid vi må gjøre

En blanding av sjokk og glede preger reaksjonene til de som i år mottar Nobels fredspris. Men arbeidet deres er langt fra over, påpeker en av dem.

– Wow!!

Slik var den umiddelbare reaksjonen til Oleksandra Romantsova, direktør for Center for Civil Liberties (CCL), da hun fikk telefon fra Nobelkomiteens sekretær, Olav Njølstad, om at hennes organisasjon er en av tre vinnere av årets Nobels fredspris.

Etter det stokker det seg litt for henne i all overraskelsen:

– Ok, Det er..., er alt hun sier før hun bryter ut i latter.

Etter noen sekunder får hun samlet seg litt:

– Det er fantastisk. Takk skal du ha!

Også i resten av samtalen, som du kan se i videoen postet på den offisielle twitterkontoen til fredsprisen under, er mye sjokk og glede å spore fra den ferske vinneren:

– Vi er glade

En stund etterpå kommenterer Romantsova prisen i en melding på sin Facebook-side:

– Vi er glade, skriver hun, men legger raskt til at hun har ingen planer om å hvile på laurbærene:

– Vi har fortsatt mye arbeid vi må gjøre for at vi skal kunne vinne.

I den korte meldingen varsler hun også at menneskerettighetsorganisasjonen kommer til å holde en pressekonferanse i Ukrainas hovedstad Kyiv på lørdag.

Romantsova og styrelederen for CCL, Oleksandra Matviitsjuk, poster i ettermiddag bilder fra et tog de er om bord i på vei fra Polen til Kyiv. De beklager til alle som forsøker å ringe dem uten å få svar.

– Jeg er glad for at CCL, som jeg leder, fikk Nobelprisen i dag sammen med våre venner og samarbeidspartnere, skriver Matviitsjuk.

Nyheten ble tatt imot med glede i CCLs lokaler i Kyiv. Samtidig er det spesielt å juble midt i en brutal krig, forteller de.

– Det er veldig spesielt. På den ene siden er det veldig positivt, og jeg er veldig glad, men vi tar imot denne prisen i en forferdelig krig der vårt folk dør. Det er krig. Så klart er det vanskelig for oss å forstå verdien av denne prisen. Vi får denne prisen på grunn av vårt arbeid under krigen, sier organisasjonskoordinator Euhenia Kubakh i CCL til NTB.

CCL deler årets nobelpris med den fengslede belarusiske menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski (60) og den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

Vet ikke selv at han har vunnet fredsprisen

Bjaljatski sitter i fengsel og har ikke fått beskjed om fredspristildelingen, men prisen er en inspirasjon for hele demokratibevegelsen i Belarus, sier en kollega av ham.

– Jeg har ingen ord som kan beskrive hvor mye dette betyr for aktivistene og menneskerettsforkjemperne i Belarus, sier Anastasia Autsjarova til NTB.

– Det er et godt eksempel på anerkjennelse, og i mange år fremover vil belarusiske demokratiforkjempere bli inspirert av Ales og denne pristildelingen.

Info Dette er Ales Bjaljatski Ales Bjaljatski (60) var en av inititatvtakerne til demokratibevegelsen i Belarus på 80-tallet, og har viet livet sitt til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet. I Nobelkomiteens begrunnelse vises det til at makthaverne gjentatte ganger har forsøkt å bringe Bjaljatski til taushet. Fra 2011 til 2014 var han fengslet, og i 2020 ble han arrestert på nytt etter demonstrasjoner mot regimet. Vis mer

Autsjarova jobber for organisasjonen Vjasna, som ble stiftet av fredsprisvinneren.

– Ales er en fantastisk person, veldig inspirerende og snill. Hans nærvær har alltid vært positivt, så jeg er veldig glad for at han nå får denne prisen og anerkjennes for sitt arbeid. Vi savner ham og håper han kommer ut så fort som mulig, sier hun til NTB.

– Han har vært i fengsel i mer enn et år nå, uten en rettferdig rettssak. Han er fengslet på grunn av menneskerettsarbeidet sitt. Det er veldig vanskelig å kommunisere med ham, sier Autsjarova, som håper Bjaljatski snart vil få vite at han er fredsprisvinner.

AKTIVIST: Ales Bjaljatski (60) har viet livet sitt til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet.

Overveldet av følelser

Autsjarova sier fredspristildelingen kom overraskende på organisasjonen, og at ingen var forberedt på det. Hun vet derfor ikke hvem som kommer til Oslo for å ta imot prisen på Bjaljatskis vegne.

Også kona til Bjaljatski reagerte med sjokk og glede på at ektemannen er tildelt Nobels fredspris.

– Jeg er overveldet av følelser, sier Natalia Pinstjuk.

– Jeg vil få uttrykke min dypeste takknemlighet overfor Nobelkomiteen og verdenssamfunnet som har anerkjent det arbeidet Ales, hans kollegaer og hans organisasjon har gjort, sier hun.

Ales Bjaljatski satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter omfattende demonstrasjoner mot regimet i Belarus.

KONTORENE: Memorial sitt hovedkontor i Moskva ble samme dag som de fikk fredsprisen tatt fra organisasjonen.

Fratatt lokaler i dag

– Vi er selvfølgelig glade over å ha vunnet prisen etter å ha vært kandidater mange ganger tidligere, sier Svetlana Gannusjkina, en av stifterne av Memorial til VG.

For Memorial har det vært en ekstra spesiell dag.

Samme dag som Nobelkomiteen kom med sin fredspriskunngjøring, ble Memorial nemlig fratatt sine lokaler i Moskva.

Memorials kommunikasjonssjef Jekaterina Jansjina forteller til VG at det ikke er falt noen dom i dag om organisasjonen får beholde sin eiendom i hjertet av byen.

– Det er krav om at vi skal miste huset vårt, men ifølge loven har en nedlagt organisasjon selv lov til å bestemme over sin egen eiendom. Vi regner med flere rettsmøter før det kommer noen avgjørelse, sier hun.

Gannusjkina har utsikt til Kreml når VG snakker med henne. Hun langer ut mot Putin:

– Russland driver en aggressiv og absurd krig. Russland styres nå mer eller mindre etter Putins ordrer. Men selv om Memorial er forbudt, så fortsetter vi å jobbe for menneskerettigheter – bare ikke under Memorial-navnet. Verden har nå våpen til å utslette hele menneskeheten, og det er skremmende. Om Putin er i stand til å bruke atomvåpen? Det vet jeg ikke, men det burde være sånn at statsledere med jevne mellomrom var til medisinsk kontroll, inkludert psykiatrisk sjekk.

Info Dette er Memorial Memorial er en av Russlands eldste og mest profilerte menneskerettsorganisasjoner. Organisasjonen ble grunnlagt i 1987 av menneskerettighetsaktivister i den tidligere Sovjetunionen, blant dem fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina, skriver NTB. Memorial jobber for å styrke sivilsamfunnet, demokrati og rettsstaten. Kilde: Store Norske Leksikon (SNL). Vis mer

Russisk misnøye

For snart et år siden forbød russisk høyesterett Memorial etter henstilling fra riksadvokaten, som anklaget den for «systematisk tilsidesettelse av lover og diskreditering av offentlige myndigheter».

Når fredsprisutdelingen omtales i russiske mediene fredag, understrekes det at Memorial er stemplet som såkalt «utenlandsk agent».

Blant president Vladimir Putins støttespillere blir ikke årets fredspris tatt godt imot.

Oleg Morozov, politiker fra Putin-partiet Forente Russland, sier dette ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA:

– Denne prisen har ikke bare en eim av politisk preg – den er primært politisk. Vår strategiske motstander slår til både mot Russland, Ukraina og Belarus.

Kirill Kabanov, som tilhører presidentens råd om menneskerettigheter, sier det slik, ifølge samme nyhetsbyrå:

– Fredsprisen har lenge vært politisert.

Info Dette er Center for Civil Liberties Center for Civil Liberties (CCL) er en organisasjon som jobber for menneskerettigheter, demokrati og solidaritet i Ukraina. CCL jobber for reformer både i Ukraina og andre land i det tidligere Sovjetunionen. Kilde: CCL Vis mer

– Nobel hadde snudd seg i graven

Nestleder i utenrikskomiteen i Dumaen, Dmitrij Novikov, avviser at fredsprisen kommer til å påvirke Memorials status i landet.

– Jeg tror ingen slike avgjørelser av en provoserende anti-russisk karakter på noen måte kan få Dumaen til å endre loven slik at Memorial igjen vil bli lovlig og kan operere i Russland, sier han til Gazeta.ru.

Også belarusiske myndigheter er misfornøyde med årets tildeling.

– De siste årene har en rekke fundamentale avgjørelser tatt av Nobelkomiteen vært så politiske at, unnskyld meg, Alfred Nobel hadde snudd seg i graven, sier talsperson Anatoly Glaz i Belarus' utenriksdepartement, ifølge AFP.

Syrlig reaksjon fra Zelenskyj-rådgiver

Nobelkomiteen har en interessant tolkning av ordet fred hvis representanter for to land som angrep et tredje, deler prisen, sier ukrainsk presidentrådgiver.

Uttalelsen fra president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mikhail Podoljak kom på Twitter etter at Nobelkomiteen hadde tildelt årets fredspris til menneskerettsforkjempere fra Ukraina, Russland og Belarus.

– Nobelkomiteen har en interessant forståelse for ordet «fred» dersom representanter for to land som angrep et tredje, mottar nobelprisen sammen. Hverken russiske eller belarusiske organisasjoner var i stand til å organisere motstand til krigen. Årets nobel er «formidabel», skriver Podoljak.

Zelenskyjs stabssjef kommenterte indirekte tildelingen i sosiale medier, ifølge AFP.

– Det ukrainske folk er hovedarkitektene for fred, skrev Andrij Jermak.