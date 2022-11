Onsdag 16. november: Dette skjedde i natt

Det polske utenriksdepartementet sier det var russiskproduserte missiler som eksploderte og tok livet av to polske statsborgere i landsbyen Prezewodow tirsdag. USAs president Joe Biden uttalte i natt at det er «lite trolig at missilene ble skutt fra Russland». Amerikanske tjenestemenn antyder at missilet ble skutt opp av Ukraina mot et innkommende russisk missil.