TRUMP-KRITIKER: Tidligere visepresident Mike Pence. Her på et bilde fra september.

Mike Pence: − Trumps ord var uforsvarlige

USAs tidligere visepresident Mike Pence mener Donald Trump valgte å være en del av problemet under Kongress-stormingen.

NTB

Han sier at den daværende presidenten satte ham, hans familie og alle som var i Kongressbygningen den dagen i fare.

– Jeg mener at presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News søndag.

Bakteppet er stormingen av Kongressen i januar i fjor, da tusenvis av Trump-tilhengere samlet seg foran bygningen i protest mot Trumps valgnederlag - et valg de regnet som ugyldig.

De folkevalgte var da i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Trump hadde bedt Pence gripe inn, noe han ikke hadde noen mulighet til å gjøre, selv om han hadde en seremoniell rolle i prosessen.

Pence forteller videre at han var sint på grunn av en Twitter-melding Trump hadde sendt ut etter at opprøret hadde startet. Trump mente at Pence «ikke hadde mot nok til å gjør det som trengtes».

Pence forteller i ABC-intervjuet at han snudde seg til datteren og sier «det krever ikke mot for å bryte loven. Det krever mot for å opprettholde loven».

Demonstrantene brøt etter hvert gjennom politisperringene og stormet Capitol mens de ropte slagord som blant annet «heng Mike Pence!»

– Jeg var ikke redd, men jeg var sint. Jeg var sint for det jeg så, hvordan de besudlet vårt demokrati, skriver Pence i sine memoarer «So help me God», som slippes 15. november.

Pence har distansert seg fra Trump etter at de to forlot Det hvite hus. Forlaget omtaler boken som en innsidefortelling fra Trump-administrasjonen som forteller hvordan Trump brøt båndene til sin visepresident etter at Pence fulgte sine konstitusjonelle plikter da Kongressen godkjente Trumps valgseier.