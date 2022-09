ALLIERT: Lederen for overhuset i Russland, Valentina Matvijenko, sammen med Vladimir Putin i forbindelse med annekteringen av Krim i 2014.

Putins folk innrømmer feil i mobiliseringen

Ledere fra Vladimir Putins parti i en rekke russiske regioner innrømmer nå at det har blitt gjort feil i mobiliseringen av soldater. Lederen i det russiske overhuset – en av presidentens nærmeste allierte – ber dem rydde opp.

Onsdag beordret den russiske presidenten det han kalte delvis mobilisering. Ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu skal det gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina.

Allerede samme dag fikk de første mennene innkalling, og i løpet av de siste dagene har det blitt mobilisert soldater i mange russiske regioner.

Nå viser det seg altså at det har blitt gjort feil.

Mange steder innrømmer politiske ledere fra Putins parti Forente Russland at det har blitt innkalt personer som egentlig ikke skulle ha vært innkalt til mobilisering. Og at disse nå blir sendt hjem. Det er den uavhengige nettavisen Meduza og en rekke andre medier som skriver om dette.

Blir sendt hjem

– Alle som har blitt mobilisert ved en feiltakelse, skal reise hjem. Dette arbeidet har allerede begynt. Vi kommer til å sjekke hver enkelt, skriver guvernøren i Vladimir, Aleksandr Avdejev, på Telegram, gjengitt av Tass.

Tilsvarende meldinger er kommet fra Jakutias leder Ajsen Nikolajev, guvernør Sergej Nosov i Magadan, Aleksej Tsydenov i republikken Burjatia og Mikhail Razvozjajev i Sevastopol. Alle disse tilhører Putins parti.

Lignende har skjedd i regionene Saratov, Volgograd og Nizjnegorod, ifølge Meduza, som skriver at det var omtale i media som medførte at sakene ble sjekket nøyere.

Lederen i det russiske overhuset, Føderasjonsrådet, heter Valentina Matvijenko, og har vært en av Putins nære allierte gjennom mange år. Hun skriver på Telegram til de regionale lederne:

– Jeg ber dere igjen ... sørge for at delvis mobilisering gjennomføres i full og absolutt overensstemmelse med de annonserte kriteriene. Uten en eneste feil!

– I et så sensitivt tema bør det ikke være rom for avvik og subjektiv praksis. Folk bør .... føle åpenhet og rettferdighet, konkluderer Matvijenko.

Firebarnsfedre

Ajsen Nikolajev i republikken Jakutia skriver på Telegram at det ved en feil har blitt innkalt menn som ikke tidligere har hatt militærtjeneste - og fedre med fire barn eller flere under 16 år.

Fra Volgograd kommer det melding om en 58 år gammel skoledirektør uten militær erfaring og med diverse helseproblemer. Han ble hentet allerede natten etter Putins tale og ført til en militærleir. Men etter mye om og men er denne innkallelsen nå trukket tilbake, skriver RBK.

En lignende historie forteller RBK fra Saratov-regionen der en kvinne som sier hun er datteren til 59 år gamle Aleksandr Ermolajev, forteller at faren var tre måneders rekruttskole for 40 år siden - og siden ikke har vært i nærheten av noe militært.

Omtales i mediene

Det har også vært tilfeller der studenter har blitt mobilisert. Ifølge Putins mobiliseringsordre skal ikke studenter innkalles.

Lederen for presidentens menneskerettighetsråd, Valerij Fadejev, har oppfordret forsvarsminister Sjojgu om å løse problemene raskt, skriver Kommersant.

Feilene i mobiliseringen blir også omtalt i de Kreml-styrte mediene.

Guvernør Avdejev skriver også på Telegram at ingen vil bli sendt til tjenestested uten skikkelig legeundersøkelse og «kamptrening».

PS: Det har lenge gått rykter om at grensene vil stenges for menn i mobiliseringsalder. Meduza skriver søndag at dette vil skje etter at «folkeavstemningene» i de ukrainske regionene er over – der mandag er siste dag.