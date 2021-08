DAG 6: Redningsmannskapene og innbyggerne på den greska øya Evvia har kjempet mot skogbrannene i seks døgn. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Kjemper mot flammene: − Vanskelige tider

Redningsmannskaper og innbyggerne på den greske øya Evvia gjør alt de kan mot de massive flammene. Statsminister Kyriakos Mitsotakis har fått bistand fra 22 land i slukningsarbeidet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

I seks døgn har skogsbrannene herjet på Hellas nest største øy Evvia.

Vanligvis er øya pryder de kritthvite husene den frodige øya, omringet av det blågrønne greske havet. På sommeren strømmer turister fra hele verden til de lange sandstrender med utallige parasoller.

Lørdag ble innbyggerne evakuert fra de samme strendene. Skogbrannene har lagt et oransje røykteppe over øya og truer hundrevis av hjem.

Den greske avisen Kathimerini skriver at brannmannskapene må kjempe mot flammene hele natten. Like før klokken 22 søndag brøt en ny stor skogsbrann ut i Galatsona, nord på øya.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 11 Foto: Petros Karadjias / AP

Avisen skriver at innbyggerne løpte rett inn i brannen, i et desperat forsøk på å stoppe flammene før de tok over deres hjem.

– Det kommer til å bli en vanskelig natt i Evvia, sa landets minister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias søndag kveld.

Kontrollerer strendene

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har omtalt det som «en marerittsommer» og sier første prioritet er å redde liv.

Flere enn 1000 innbyggere er evakuert med ferge fra øya Evvia fredag, mens nesten 500 brannmannskaper jobbet for å bekjempe de voldsomme skogbrannene.

Tusenvis har nå måttet forlate sine hjem.

Se videoen fra evakueringen lørdag:

Kathimerini skriver at båter fra Kystvakten patruljerer strendene i det nor-østlige Evvia for å plukke opp folk fra strendene.

I løpet av søndag er 23 personer evakuert fra ulike strender.

Skogbranner i flere områder

I regionen Attikí, der hovedstaden Athen ligger, har situasjonen forbedret seg i løpet av søndagen. Men minister for samfunnssikkerhet Nikos Hardalias advarer at det er stor risiko for at skogbrannene blusser opp.

Gjennom hele natten vil politiet, brannvesen og frivillige patruljere og overvåke brannområdene.

Ilía-området erfarte hvor raskt brannene kan blusse opp. Men brannvesenet klarte raskt å slukke skogbrannene igjen.

Farekategori 4, som tilsvarer «svært høy risiko for brann», er usted i syv regioner mandag:

Region Attikí

Region Midt-Hellas (Evvia)

Kreta

Nord-Egeerhavet (Khíos, Samos, Ikaría)

Sør-Egeerhavet (Rhodos, Kárpathos, Kos, Kalymnod)

De joniske øyer (Kefalonia, Ithaka, Zakynthos)

Region Vest-Hellas (Ilía, Akhaia)

Flere pågrepet

Lørdag ettermiddag ble en mann pågrepet for forsøk på ildspåsettelse i Hellas, ifølge den greske avisen Kathimerini. Den 38 år gamle mannen ble pågrepet i Attikí og omtales som en utenlandsk statsborger.

Politiet i Attikí har patruljert i flere områder for å hindre ildspåsettelse.

Avisen skriver at 38-åringen ble tatt med en ryggsekk, som han forsøkte å gjemme for politiet.

I ryggsekken fant politiet flere gjenstander de mener kan brukes til å starte en brann.

Innbyggerne i Attikí har ifølge avisen blitt bedt om å melde fra om mistenkelig atferd for å hindre ildspåsettelse. I løpet av 24 timer fikk politiet meldinger om 19 mistenkte – samtlige er nå ute av varetekt.

Gresk politi har tidligere pågrepet en 47 år gammel mann som hadde satt fyr på flere søppelkasser, tre unge greske menn som forsøkte å tenne på noen trær og en 71 år gammel mann som er mistenkt for å forsøke å sette fyr på deler av en skog.

Får hjelp

Mens brannen herjer har Hellas fått hjelp fra 22 land i slukningsarbeidet.

– På vegne av det greske folket vil jeg uttrykke vår inderlige takknemlighet til alle landene som har sendt bistand og ressurser for å bekjempe brannene. Vi takker for at du sto ved Hellas i disse vanskelige tider, skrev statsministeren på Twitter sent søndag kveld.