KORSIKA: Redningspersonell er på vei til campingplassen hvor to personer døde da de fikk et telt over seg. KORSIKA: En kvinne holder på å kutte opp et tre som har falt ned i gaten som følge av de kraftige vindkastene. KORSIKA: En kvinne ser utover en rasert campingplass etter at stormen har lagt seg. KORSIKA: Flere biler ble ødelagt under uværet. KORSIKA: Redningsmannskap er på vei inn på en campingplass etter at et tre falt over et telt. To personer omkom.

Minst tolv personer omkom i kraftig uvær på middelhavskysten

Fem personer har mistet livet på Korsika og i Toscana som følge av en kraftig storm som herjer i området. I Østerrike har fem personer omkommet i uvær.

Ingrid Bjørndal Farestvedt

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag morgen herjet et uventet uvær på den populære ferieøyen Korsika. Vindkastene har blitt beskrevet som «orkan-lignende» med en styrke på opp til 224 kilometer i timen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal fem personer ha omkommet på Korsika i det voldsomme uværet. I tillegg er tolv personer skadet, hvorav én kritisk, skriver Le Monde.

Stormen har også nådd den italienske kysten. I Toscana har to personer mistet livet etter å ha fått trær over seg.

Også her er flere personer skadet.

I flere dager har det styrtregnet langs den franske middelhavskysten. Uværet har også ført med seg hagl og flom.

I nabolandet Østerrike er to barn døde i en storm i Kärnten, sør i landet. Barna antas å være mellom fem og åtte år gamle. De befant seg ved en liten innsjø da stormen slo inn og rev opp trær med røttene. Flere personer ble skadd i uvær i regionen.

Tenåringsjente døde

Blant de omkomne på Korsika er en 13 år gammel jente, som døde etter at hun fikk et tre over seg på en campingplass.

I tillegg døde en 72 år gammel kvinne da taket på en strandhytte falt over kjøretøyet hennes. En 46 år gammel mann døde da et tre falt over huset hans.

Den franske værvarslingstjenesten Météo-France har delt grafikk over uværet torsdag morgen:

45.000 mennesker skal være uten strøm som følge av uværet.

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, skal besøke øya torsdag ettermiddag.

Farevarsel i Italia

Det har blitt sendt ut farevarsler for hele Nord-Italia og deler av Sør-Italia som følge av stormen.

VENEZIA: På Markusplassen er opprydningsarbeidet i gang etter at stormen traff byen tidligere torsdag.

Eugenio Giani, Toscanas regionspresident, har delt en video på Twitter som viser uværet. Et pariserhjul spant ukontrollert rundt som følge av de voldsomme vindkastene.