UTDØDD PUNGDYR: Den tasmanske tigeren var upopulær blant bønder og ble utryddet. Nå prøver forskere å gjenskape pungulven.

Utryddet siden 1936: Nå vil forskere gjenskape den tasmanske tigeren

86 år etter at den ble utryddet prøver forskere å gjenskape den tasmanske tigeren.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den var forhatt av nybyggere og gårdeiere, trolig urettmessig anklaget for å drepe sauer. Opprinnelig levde den tasmanske tigeren – også kalt pungulv – i store deler av Australia og Tasmania. På fastlandet ble den fordrevet av aboriginer og dingoer, men på øyen Tasmania levde den videre og kom i konflikt med befolkningen som jaktet og ødela dyrets naturlige habitat.

Den siste tasmanske tigeren døde i fangenskap i Hobart Zoo på Tasmania 7. september 1936. Arten ble erklært utdødd i 1982.

Australske forskere har prøvd å klone pungulven fra et foster lagret i sprit. DNA-skader har gjort dette mer krevende enn forventet, men nå håper en gruppe forskere å kunne gjenskape dyret.

TASMANSKE TIGRE: Disse to tasmanske tigrene ble fotografert på 1930-tallet før arten døde ut.

Likhet til mammutforsking

– Vi går sterkt inn for at vi først og fremst må beskytte vårt biologiske mangfold mot ytterligere utryddelse, men dessverre ser vi ingen nedgang i artstapet, sier professor Andrew Pask ved universitetet i Melbourne.

Han er sjef ved Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, som leder forsøket. Ifølge Pask har han håp om å lykkes innen ti år.

– Denne teknologien gir sjansen til å rette på dette og kan anvendes i eksepsjonelle omstendigheter der hjørnesteinsarter har gått tapt.

Prosjektet med å bringe pungulven tilbake er et samarbeid med Colossal Biosciences som også har påtatt seg et om mulig enda mer ambisiøst prosjekt: Å gjenskape den ullhårete mammuten.

Mammutene var store, hårete elefantaktige dyr som døde ut for 4000 år siden.

Veien frem

Den tasmanske tigeren minner på sin side utseendemessig mer om en slags blanding av prærieulv, tiger og sebra.

Voksne individer veide 15 til 35 kilo. Pelsen var gulbrun og hadde svarte, tverrgående striper over ryggen, haleroten og ned på lårene.

Forskningsprosjektet involverer komplisert og banebrytende vitenskap og teknologi, som genredigering og bygging av kunstige livmorer.

Planen å konstruere et detaljert genom av de utdødde dyret og sammenligne det med nærmeste gjenlevende sletning – et kjøttetende pungdyr på størrelse med en mus – for å identifisere forskjellene.

Deretter tar forskerne levende celler fra det museaktige dyret som på engelsk kalles «fat-tailed dunnart» og redigerer deres DNA der det er forskjellig fra pungulven.

«Mus» som surrogatmor

Fat-tailed dunnart er mye mindre enn en voksen tasmansk tiger, men den skal etter planen likevel fungere som surrogatmor. Dette mener forskerne er mulig fordi pungdyr føder bitte små unger.

Noen ganger er avkommet så lite som et riskorn. Det betyr at selv et pungdyr på størrelse med en mus kan tjene som surrogatmor for et mye større dyr i livets tidlige stadier.

SISTE PUNGULV: Bilde av den siste tasmanske tigeren. Den levde i hovedsak på kenguruer, wallabyer og mindre dyr.

Biobanker av frossent vev fra levende pungdyrpopulasjoner har blitt samlet for å beskytte mot utryddelse fra branner, forteller Pask til CNN.

– Men vi mangler fortsatt teknologien til å ta det veve, lage pungdyrstamceller og deretter gjør disse cellene om til levende dyr.

Det er denne teknologien forskerne vil utvikle som del av tasmanske ulv-prosjektet.

Kritiske til prosjektet

Dersom forskerne skulle lykkes med å gjenskape den tasmanske tigeren, ville det blitt første gang i historien et dyr blir gjenskapt, skriver BBC.

Mange forskere stiller seg tvilende til vitenskapen bak prosjektet. Selv om man skulle lykkes med å skape et dyr, vil det ikke være helt likt den opprinnelige pungulven, påpeker professor Tom Gilberg ved GLOBE Institute i København.

– Gjenskapelse er en eventyrvitenskap, uttaler førsteamanuensis Jeremy Austin fra Australian Center for Ancient DNA til avisen Sydney Morning Herald.

Ifølge ham handler prosjektet «mer om medieoppmerksomhet for forskerne og mindre om å gjøre seriøs vitenskap».

Også stamcelleeksperten Alan Trounson, professor ved Hudson Institute, er skeptisk.

– Det er ingen bevis for at en tylacin kan lages via kloning. Du kunne heller ikke lage en ved genredigering, sier han til den australske avisen.

