Nesten hele regjeringen i Sri Lanka trakk seg

Hele Sri Lankas regjering har trukket seg fra sine stillinger etter et møte sent søndag – unntatt presidenten og hans bror og statsminister.

Alle de 26 ministrene bortsett fra president Gotabaya Rajapaksa og hans eldste bror, statsminister Mahinda Rajapaksa, trakk seg, sa utdanningsminister i Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, til journalister.

– Alle ministrene leverte sine avskjedsbrev slik at presidenten kan danne ny regjering, sa Gunawardena og la til at avgjørelsen ble tatt etter å ha diskutert den forverrede økonomiske krisen.

Tre andre medlemmer av den mektige Rajapaksa-familien var blant dem som trakk seg mens protestene tiltar mot den akutte mangelen på mat, drivstoff og medisiner som herjer det sørasiatiske landet med 22 millioner innbyggere.

BLE VÆRENDE: President Gotabaya Rajapaksa ble værende i regjeringen sammen med sin bror, som også er statsminister.

Avgangen kommer etter at tusenvis av mennesker trosset et portforbud i helgen søndag for å protestere over hele øya med krav om å fjerne Rajapaksa-familien, som kom tilbake til makten i november 2019.

Stanset av sikkerhetsstyrker

Demonstrantene ble stanset av sikkerhetsstyrker da de forsøkte å marsjere mot presidentpalasset i Colombo.

Torsdag forsøkte de å storme presidentpalasset og satte fyr på militære kjøretøy og politibiler. Det ble også reist barrikader og satt fyr på bildekk i hovedstadens gater.

Rajapaksa har svart med å innføre unntakstilstand og portforbud, og store styrker fra politiet og hæren er satt inn. Sosiale medier er også blokkert, ifølge den uavhengig overvåkningstjenesten NetBlocks.

Trosset portforbud

Søndag trosset over hundre opposisjonspolitikere og tilhengere portforbudet og marsjerte på nytt mot presidentpalasset, men ble stanset av tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker.

PROTESTER: I hovedstaden Colombo har folk protestert mot de mangel på mat, drivstoff og medisiner.

– Det er på høy tid at president Rajapaksa innser at hans autokratiske styre er over, sa en av demonstrantene, opposisjonspolitikeren Harsha de Silva.

– Vi kan ikke tillate at de militære tar over, de må forstå at vi fortsatt er et demokrati, sa partikollegaen Eran Wickramaratne med henvisning til soldatene som stanset dem.

Nevø protesterer

Også natt til søndag var det mindre demonstrasjoner flere steder i Colombo, og presidentens nevø er en av dem som mener at Rajapaksas blokkering av internett er å gå for langt.

– Jeg vil aldri støtte blokkering av sosiale medier, sa Namal Rajapaksa, som var sportsminister i regjeringen før han trakk seg.

President Gotabaya Rajapaksa anklager på sin side «ekstremister» for å stå bak protestene i et forsøk på å «skape ustabilitet» i landet.

Rajapaksas eldre bror Mahinda er i dag statsminister på Sri Lanka, den eldste broren Chamal var landbruksminister og yngstemann Basil var finansminister. Begge trakk seg sent søndag kveld.

Opposisjonen krever at hele familien går av.