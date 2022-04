FORBEREDER NATO-DEBATTEN: Utenriksminister Pekka Haavisto skal i neste uke rapportere om Finlands nye sikkerhetssituasjon for parlamentet. Her snakker han med media foran Nato-møtet onsdag.

Nato-debatt i Finland: Hva skjer om 100.000 russiske soldater står på grensen?

BRUSSEL (VG) I mange tiår har Finland levd i fred og nøytralitet, med tett kontakt med Moskva. Men nå er naboen blitt uforutsigbar. Utenriksminister Pekka Haavisto går nå til Riksdagen med starten på en finsk Nato-debatt.

– Nå spør folket om hva som vil skje dersom 100.000 soldater plutselig skulle stå på vår grense. Enhver ansvarlig regjering må ha et svar på dette, sier Haavisto til VG i Brussel.

Allerede i påskeuken vil den finske utenriksministeren gå til det finske parlamentet med en utredning om hvordan Finlands sikkerhet ser ut akkurat nå.

Havisto sier at det vil være et kort dokument, om lag 30 sider:

– Halve dokumentet vil beskrive finsk utenrikspolitikk og sikkerhet. Resten er om energi- og matsikkerhet, og om beskyttelse av sivilbefolkningen som også er påvirket av den aktuelle konflikten, forklarer han.

Starten på Nato-debatten

Det vil være starten på en kort og intens debatt om finsk Nato-medlemskap.

Havvisto vil ikke avsløre overfor VG om han selv er for eller imot.

Hans parti, De Grønne, har gitt støtte til en Nato-søknad, forutsatt at landet kan få garanter for sin sikkerhet mellom en eventuell søknad og et mulig fullt medlemskap.

– Som utenriksminister skal jeg følge den linjen som blir bestemt i parlamentet, og deretter i regjeringen. Vi er ikke der at vi har bestemt oss. Men jeg er klar til å ta steget videre ut fra hva parlamentet bestemmer, sier han.

– Gjelder det uansett utfall av debatten?

– Ja, svarer Haavisto.

Den finske utenriksministeren har torsdag deltatt på Natos utenriksministermøte i Brussel.

Han har hørt sin kollega fra Ukraina, Dmytro Kuleba og hans rapport fra innsiden av et annet alliansefritt land i Europa som er under et brutalt russisk angrep.

Russland har endret seg

Haavisto har fire punkter hvor forholdet til nabolandet Russland har endret seg dramatisk siden invasjonen i Ukraina 24.februar. Han tror dette er forklaringen på at 62 prosent av velgerne sier ja til medlemskap i Nato nå:

1:

– Russland er nå blitt mer uforutsigbart. Lederskapet tar høyere risiko enn tidligere. De tok sjanser da de gikk inn i Georgia i 2008, og i deler av Ukraina i 2014. Nå angriper de et land med mer enn 40 millioner mennesker.

2:

– Russland mobiliserte mer enn 100 000 soldater på grensen til et naboland, og under en trussel om å lage en større konflikt i Europa. Vi ser nå hva Russland er i stand til å foreta seg mot ett enkelt land.

3:

– De har en ny måte å omtale kjemiske våpen og kjernevåpen. Folk der sier at når man har sterkere våpen, hvorfor ikke bruke dem?

4:

– Terskelen for å bruke våpen i en politisk konflikt er lavere.

TROMSØ-MØTET: Her er Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mellom sine kolleger fra Finland og Norge, Pekka Haavisto og Anniken Huitfeldt, på et møte i Tromsø høsten 2021.

Trusler

Russland har truet både Sverige og Finland med «militær-tekniske tiltak» dersom de søker seg til medlemskap i Nato. Dette har også fått Haavisto til å reagere:

– Russland har tidligere sagt at det får være opp til Finland og Sverige, men nå sier de at et medlemskap i Nato vil dramatisk endre de militære og politiske rammevilkårene i regionen. Samtidig er det slik at Finland i så fall vil bringe 1300 flere kilometer direkte grense til Russland til alliansen, sier han.

– Men Finland har tidligere klart å balansere forholdet til Russland?

– Ja, vi har hatt tett kontakt. Vår president har hatt hyppig kontakt med president Putin, og jeg møtte utenriksminister Lavrov i Tromsø i fjor. Men nå kan vi ikke være naive. Om en militær trussel vil komme, må vi være i stand til å sikre grensen. Og derfor må vi nå tenke igjennom hvordan vi kan møte ulike trusler, sier Haavisto.

– Hvilke garantier har dere fått fra Natos medlemsland om finsk sikkerhet mellom en eventuell søknad og et opptak i Nato?

– Vi har snakket med ulike medlemsland om dette. Om man søker, vil det være en «grå» periode hvor man ikke er dekket av artikkel 5, svarer Haavisto.

Kan lande forskjellig

Sverige og Finland koordinerer tett nå i disse ukene mens debatten om Nato-søknad går i begge land.

Men Sveriges utenriksminister Ann Linde sa i Brussel onsdag at utfallet ikke trenger å bli det samme:

– Det kan bli ulike beslutninger. Der er slett ikke sikkert at vi kommer til samme konklusjon, Men vi forsøker å følge hverandre tett, være transparente og dele informasjon og vurderinger, sa Linde.

Respekt for beslutningene

– Vi vil respektere de beslutninger som blir tatt i Sverige og Finland, sier generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøte torsdag kveld.

Han presiserer at det ene og alene er opp til de to landene å bestemme om de ønsker seg inn i Nato.

– Men om de søker, vil en beslutning om å ønske Sverige og Finland velkommen, kunne tas veldig raskt. Så vil ratifisering i alle medlemslandene ta noe tid, sier han.