PRESIDENTER: Joe Biden er USAs president, mens Vladimir Putin har samme verv i Russland.

Toppmøte i dag: − Mye står på spill

Ukraina-konflikten blir trolig det viktigste temaet når Joe Biden og Vladimir Putin møtes til digitalt toppmøte i ettermiddag. Men ekspertene tror ikke nødvendigvis på noen løsning.

Av Jostein Matre

– Det er mye som står på spill ettersom amerikansk etterretning melder om økt russisk mobilisering og aktivitet rettet mot Ukraina. Imidlertid er det tvilsomt om møte vil medføre noen enighet eller avklaring mellom Biden og Putin. Mest sannsynlig vil de peke fingre mot hverandre, sier USA-ekspert Eirik Løkke i tankesmien Civita.

Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) håper de to verdenslederne kan finne en måte å dempe spenningen på, men tar på ingen måte for gitt at det skjer.

– Jeg ser tre muligheter nå. En er at de snakker sammen, men ingenting skjer etterpå. En annen er at de finner løsninger som gjør at de russiske soldatene på grensen til Ukraina trekker seg tilbake. En tredje er situasjonen blir verre fordi de ikke klarer å bli enige om noen ting, og at Putin da vil gå hardt inn mot Ukraina og man får en fullskala krig i hjertet av Europa, sier Godzimirski.

Han mener det er svært vanskelig å spå hvilke vei det faktisk går ettersom man ikke vet om den stadig økende mengden russiske soldater langs grensen er en fryktkampanje der Putins mål er å styrke sin egen forhandlingsposisjon for å oppnå politisk gevinst, eller om en invasjon faktisk er et reelt alternativ for den russiske presidenten.

– Og så er det jo alltids en frykt for misforståelser under slike møter, og at man tolker motparten feil og dermed tar beslutninger på feil grunnlag. Særlig siden de ikke møtes fysisk, men via en skjerm. Da kan det bli vanskeligere å tolke hverandre, sier Russland-eksperten.

I juni møttes de to ansikt til ansikt:

– Full forvirring

Møtet mellom de to presidentene kommer midt i det som er en svært spent situasjon på grensen mellom Ukraina og Russland. Og selv om andre ting, som Afghanistan, atomavtalen med Iran og det generelle forholdet mellom Russland og USA, også blir tema er det Ukraina-konflikten som trolig står øverst på agendaen.

Ifølge amerikansk etterretning har Russland rundt 70.000 soldater i området. Mange frykter de planlegger en invasjon tidlig neste år. Da med rundt 100.000 flere soldater.

Så langt er det imidlertid altså uklart hva Putins intensjon med troppeforflytninger er.

APRIL: Russiske marinefartøy under en øvelse ved Krim-halvøyen i april i år.

Jakub Godzimirski sa til VG for halvannen uke siden at situasjonen er veldig vanskelig å tolke, og la til at man får håpe det beste, men forberede seg på det verste. Han mener dagens møte er veldig viktig, fordi usikkerheten er så stor.

– Det er full forvirring om hva som skjer, og ikke minst hva man skal gjøre for å dempe spenningen. Det er viktig at de snakker sammen for å avklare situasjonen, sier han.

Rød linje

Russland har nektet for at de har planer om å invadere Ukraina. De har på sin side anklaget Vesten med USA og Nato i spissen, for å provoser når de deltar i øvelser i Svartehavet, samt forsyner Ukraina med våpen.

Få våger likevel å stole på at Putin ikke kan finne på å gå til angrep etter at Russland i 2014 annekterte Krim-halvøya fra Ukraina. Siden den gang har de også støttet væpnede separatister som kjemper øst i landet.

Ifølge Kreml vil Putin forsøke bruke møtet til å få en garanti fra Biden om at Ukraina ikke vil bli tatt opp som medlem av Nato, noe Ukraina selv ønsker.

Putin har advart Vesten og Ukraina mot å krysse hans «røde linjer» og holde militærøvelser og ruste opp militært i Ukraina. Da journalister spurte Biden fredag om han vil godta Putins linjer, svarte han:

– Jeg godtar ikke noen rød linje fra noen som helst.

I går sa russerne at deres forventninger til møtet er lave.

– Det er vanskelig å se for seg noen store gjennombrudd, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov, ifølge NTB.

DUKKEMENN: Matrosjka-dukker med bilder av Putin og Biden til salgs på et marked i Moskva denne uken.

Tror Biden vil advare Putin

Russerne støtter dermed spådommen til Eirik Løkke i Civita. USA-eksperten mener likevel møtet vil ha en verdi for den amerikanske presidenten.

– Joe Biden er av den oppfatning at dialog er bedre enn boikott, for da kan han i hvert fall formidle tydelig sine intensjoner. Biden vil helt sikkert advare Putin mot fiendtlig aktivitet i Ukraina og understreke at det vil medføre amerikanske sanksjoner og motreaksjoner.

Løkke tror også Biden vil bruke anledningen til å advare Putin mot innblanding i amerikanske og vestlige valg.

– Spørsmålet er om Putin virkelig tror på truslene fra Biden. USAs katastrofale uttrekning fra Afghanistan har underminert amerikansk troverdighet. Samtidig sliter Biden på hjemmebane, noe som ytterligere svekker hans autoritet og handlingsrom, sier Løkke, og fremsetter følgende spådom:

– Putin kommer til å gjøre akkurat så my som har får lov til å slippe unna med.