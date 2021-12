NAPA: I Napa i California tok flammene for seg blant druerankene i fjor.

Brann gjorde vin til vodka

Skogbranner i California førte til at druene ble ubrukelige til vinproduksjon. Nå har de blitt til vodka – og overskuddet går til brannredning.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Den smaker nesten som at noen griller i nærheten, at det blir brukt kull, sier bartender Michael Kudra i San Francisco – som ofret seg og var vodkatester for nyhetsbyrået Reuters.

De voldsomme skogbrannene på USAs vestkyst fikk verdens oppmerksomhet i august 2020. Mer enn 500 branner svidde ned tusenvis av kvadratkilometer skog, også i vinområdet Napa.

Noen av druerankene i området tilhører vinprodusenten Nicolas Quille. Han husket hvordan vinen som ble produsert etter et lignende flammehav i 2017 hadde fått «lukten av askebeger». Om å produsere vin av skadede druer sier han til Reuters:

– Det var en feil avgjørelse. Det var ikke så godt.

KLØR SEG I HODET: En brannkonstabel bivåner flammehavet i augustdagene 2020.

Fra vin til vodka

Men det betød ikke at 2020-årgangen av merlot- og malbecdruene hans endte sitt liv der.

Noen samtaler med en vokdaprodusent gjorde at druene ble sendt til Alameda ved San Francisco.

Vodkaen – som altså skal føre tankene hen til grilling – kan bli en mulig fremtidig løsning ettersom forskerne ser en økt sannsynlighet for ukontrollerbare skogbranner i California.

– Hvis forholdene blir verre og brannene blir større og hyppigere, kan dette absolutt være en mulig løsning, sier Quille til Reuters.

Og overskuddet fra vodkasalget? Det går uavkortet til en organisasjon som bistår familiene til falne brannkonstabler.