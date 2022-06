PRESSER KONGRESSEN: Den amerikanske presidenten vil at landets politikere skal endre våpenlovene.

Biden: − Denne gangen må vi gjøre noe

USAs president tok til orde for langt strengere våpenlover da han talte til folket natt til fredag.

– Denne gangen må vi gjøre noe, sa presidenten med henvisning til de to siste masseskytingene i USA – skolemassakren i Uvalde der 19 barn og to voksne ble drept og massakren i Buffalo der ti personer ble drept inne på et supermarked.

– Hvor mange flere blodbad er vi villige til akseptere? Hvor mange flere uskyldige amerikanske liv må bli tatt, før vi sier det er nok? spurte Biden retorisk under talen.

Presidenten var tydelig. Han vil gjøre noe med våpenlovgivningen og la samtidig press på Kongressen for å vedta strengere lover.

– Vi må styrke bakgrunnssjekker og rødt flagg-lover.

Han tok også til orde for å forby kraftige, halvautomatiske og automatiske våpen og magasiner med høy kapasitet, i tillegg til å øke aldersgrensen for å kjøpe våpen til 21 år.

I etterkant av de to massedrapene har debatten rast rundt USAs våpenlovgivning.

En gruppe senatorer fra begge partier, demokratene og republikanerne, forsøker nå å enes om nye våpenlover, men Biden mener at det er «samvittighetsløst» at flertallet av republikanere ikke ønsker å gjøre noe med våpenlovene.

Senest torsdag kveld var det nok en ny masseskyting i USA, i en begravelse i Racine i delstaten Wisconsin.